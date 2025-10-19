【グルメ特集】ぶらり途中下車のラーメン・越後線⑩“電車通り”沿いで担々麺一筋25年 絶品味の秘密とは《新潟》
ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふと、おいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は引き続き、新潟駅と柏崎駅を結ぶ「越後線」。県都・新潟市の繁華街から住宅街、さらに田園まで、日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンが沢山待っています。それでは出発進行！
心を鷲づかみする1杯
ベージュ色のスープから立ち上るのは、心奪われるゴマの香り。
“担々麺1本”の店
白山駅から歩いて7分。
通称“電車通り”沿いに店を構える「担々麺屋 関屋店」。
25年間、担々麺1本で多くのお客さんの心をつかんでいるお店です.
メニューを見ると、バリエーション豊かな「担々麺」が、ずらりと並んでいます。
まずは、基本の担々麺から紹介します。
味を決めるのは…
お店の味を決めるのは、白ゴマと油を駆使したゴマのペーストに、唐辛子と香辛料をブレンドした自家製のラー油。
香りと辛さが秀逸な手作りの2つが手を組み、豚骨や香味野菜で取ったあっさりとしたスープが参戦すれば鬼に金棒です。
ゴマの風味が強烈 担々麺
「担々麺、太麺です！」
ゴマの風味が強烈なベージュ色のキャンバスには、豚ひき肉・ジャージャンが主役として真ん中に君臨します。
その豚ひき肉は、テンメンジャンやしょう油、日本酒が駆使されていて、甘辛く整えられ、かみしめると肉汁があふれるように粗挽きになっています。
ゴマとラー油に並ぶ「味の決め手」の役割を果たしています。
味の秘密 2つの仕掛け
スープは、ゴマの濃厚な甘みに加え、ラー油の辛さに適度な酸味が複雑に絡み合い、なかなか他では味わえない仕上がりになっています。
その秘密、教えていただきました。
まずは、丼の底に潜ませる「刻みザーサイ」。ザーサイの塩味がいい仕事をします。
さらに、女将さんが選び抜いた「酢」。
ゴマの風味を強調する2つの仕掛けが、深みを加え、まろやかさを演出します。
「やめられない担々麺」
このスープから現れるのは、独特のコシがある平打ちの太い麺です。
濃厚なスープを着飾ると、そのおいしさは最高潮に達します。
スープに、麺に、トッピングたちが絶妙なハーモニーを奏でる1杯。
常連客は、“中毒性がある”やめられない担々麺と口をそろえます。
リポート
「お酢のさっぱり感の後に、ゴマの柔らかい感じのやさしい甘さが来ますね。やさしさとスッキリ感のバランスがクセになりますね」
女将さんイチオシのラーメン
さらにもう1杯。「ドラゴン担々麵」。
女将さんのイチオシです。
なぜ、ドラゴンという名前なのでしょうか？
「天にも昇るうまさ」
担々麺屋関屋店 店主 斉藤晴美さん
「ちょっと恥ずかしいんですけど、『天にも昇るうまさ』ということで『ドラゴン担々麺』と名付けています」
その1杯のセンターポジションをとるのが「紅ショウガ」です。
濃厚な豚骨出汁が効いたカエシのスープをサポートするためです。
豚骨ならではのマイルドなうま味と、大人の辛さが融合しているところに香り高いゴマのうま味が加わって人気を博しています。
ちなみに辛さも酸味も無料で調整してくれますので、天にも昇る自分好みの味を見つけてみてはいかがですか。
リポート
「あっさり、ほんのり、まろやかさがあって優しい豚骨。ほわほわっとした豚骨に、さわやかなショウガが効いてきますね。気持ちもほっこりしてくるような1杯ですね」
Q-おいしさの秘密って何ですか？
担々麺屋関屋店 店主 斉藤晴美さん
「愛情。担々麺を作り続けて25年ですが、自信をもって作っていますので、ぜひ皆さん食べに来てください」
担々麺一筋25年、守り続けるのは、濃厚なのに後味が軽やかなオンリーワンの味です。
2025年10月2日「夕方ワイド新潟一番」放送より