宇都宮が三河の猛追振り切り勝利…ギャビン・エドワーズが25得点8リバウンドの活躍

10月19日、ウィングアリーナ刈谷で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節GAME2が行われ、宇都宮ブレックスが98－92でシーホース三河を下した。

試合序盤は互いに点を取り合う展開となるなか、第2クォーターで宇都宮が攻守共に違いを見せ、47－31と16点のリードで試合を折り返した。

しかし後半に入ると、三河の久保田義章やダバンテ・ガードナーを中心に得点を奪われ、70－62と点差を詰められて最終クォーターへ。迎えた第4クォーターには一時3点差まで詰め寄られるも逆転は許さず、最後は比江島慎がフリースローを決めて98－92で勝利した。

今シーズン6勝目を挙げた宇都宮は、エドワーズが25得点8リバウンド、ニュービルが21得点12アシスト2スティールのダブルダブルを達成、アイザック・フォトゥが13得点を記録した。一方、5敗目を喫した三河は西田優大が20得点5アシスト、ジェイク・レイマンが18得点6リバウンド、久保田が17得点4アシストをマークした。

■試合結果



宇都宮ブレックス 98－92 シーホース三河（＠ウィングアリーナ刈谷）



宇都宮｜19｜28｜23｜28｜＝98



三 河｜18｜13｜31｜30｜＝92

【動画】宇都宮vs三河のハイライト！