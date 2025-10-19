GRe4N BOYZが、2026年にニューアルバムをリリースする。

（関連：Mrs. GREEN APPLE、Ado、ヤバイTシャツ屋さん、GRe4N BOYZ……テーマパークとのコラボ楽曲が生むワクワク）

GRe4N BOYZは、本日10月19日に全国ツアー『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025『“The XY”～明日、今日よりも～」』のファイナル公演を福島 けんしん郡山文化センター大ホールにて開催。モーションキャプチャーを駆使したパフォーマンスで、デビュー曲「道」や「キセキ」「愛唄」などGReeeeN時代の楽曲をはじめ、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌「天使と悪魔」など、アンコールを含めて全25曲を披露した。

なお、今後は海外公演として11月8日に台湾 Zepp New Taipei、2026年1月にはファンクラブ限定ライブとして、『“GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター 2026 今年は 3D?!LABO 「The XY”～明日、飛び出しても～」”』を東京、大阪にて2デイズ開催予定。ニューアルバムの詳細は続報にて明かされる。

（文＝リアルサウンド編集部）