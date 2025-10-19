1点ビハインド+数的不利から取った劇的な“勝ち点1”、京都・チョウ監督「その1が大きいとは思わない。だが…」次節の首位対決に意欲
[10.19 J1第34節 湘南 1-1 京都 レモンS]
優勝争いに食らいつく、劇的な同点劇となった。京都サンガF.C.は後半アディショナルタイム10分過ぎの同点ゴールで勝ち点1を獲得。チョウ・キジェ監督は試合後の会見で「総括できるほど自分が冷静にしゃべれるかどうかわからないが……」と前置きしたうえで試合を振り返った。
勝ち点6差の首位・鹿島アントラーズに食らいつくために、勝ち点がほしい京都だったが、試合は思わぬ展開へ。前半29分に湘南ベルマーレに先制を許すと、前半終了間際には1人退場で数的不利の状況となった。
だが、京都はそれでもあきらめずに、試合が終わるその瞬間まで奮闘。後半アディショナルタイム10分過ぎにはMF山田楓喜のクロスにDF須貝英大がヘディングシュートを決め切る。最後まで粘り切り、1-1で勝ち点1を取ってみせた。
チョウ監督は、優勝を目指すクラブとしての覚悟で試合に臨んだことを強調する。
「J1でチャンピオンになったのは11クラブしかいない。自分たちはその12クラブ目を目指して、過去にチャンピオンになったチームが見せていたスタイルではなくて、自分たちが信じ切ったもので勝負しようと、ミーティングからマインドセットしてやってきた」
数的不利の状況でも、京都最大のストロングでもある運動量でそれを感じさせなかった。「1人多い湘南さんよりも走力で見劣りはしなかった。そういう意味も含めて、われわれのストロングを出して最後に勝ち点1を取った」。指揮官は、優勝争いに食らいついた勝ち点1の価値を語る。
「その1が大きいとは思わない。だが、大きかった部分としては、鹿島さんに対してわれわれの目標がはっきりした。(次節で)鹿島さにひねられて勝ち点3を与えてしまうと、てっぺんを見るのが難しくなる。今度の試合のマインドセットは、残り4試合で勝ち点5差開いている相手に対して、自分たちから仕掛けていくこと」
残り4試合で京都は3位。4位のヴィッセル神戸とは同勝ち点、2位には勝ち点2差で柏レイソルもいるなか、首位・鹿島との勝ち点差は5。そして、次節はホームでその鹿島との直接対決となる。初優勝に立ちはだかる壁は高いが、チョウ監督は「京都・亀岡の地で、みんなの声援のなか、その景色をなお一層綺麗にできるように準備をしていきたい」と力を込めた。
(取材・文 石川祐介)
