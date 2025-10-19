J2首位と3位の決戦は90+6分にドラマ!! 千葉が劇的勝利で自動昇格圏まで3ポイント差、水戸は2位に転落
[10.19 J2第33節 水戸 0-1 千葉 Ksスタ]
J2は19日に各地で第33節を開催した。前節終了時点で首位の水戸ホーリーホックと3位・ジェフユナイテッド千葉の注目対決は、後半アディショナルタイムの決勝点で千葉が1-0で制した。水戸は2位のV・ファーレン長崎にかわされて首位から転落。千葉は自動昇格圏まで3ポイント差に迫った。
水戸は9分、左サイドでボールを受けたMF齋藤俊輔がカットインして右足一閃。無回転気味のシュートで先制点を狙ったが、わずかに枠の右に逸れていった。U-20ワールドカップから戻ってきた齋藤はその後も積極的に仕掛けながらゴールを狙う姿勢を見せていった。
一方の千葉はMFイサカ・ゼインのクロスなどからゴールに迫る場面を作ったが、決定的なシュートを放つ場面は作れずに時間が経過していった。両チームとも攻め切ることはできず、前半はそのまま0-0で終了した。
千葉は後半6分、DF河野貴志からのロングボールをFW石川大地が頭でフリックすると、ゴール前中央のFWカルリーニョス・ジュニオがトラップから豪快なシュートを放った。ボールはゴールに突き刺さったが、オフサイドポジションだったため得点は認められなかった。
水戸は後半21分、MF加藤千尋が右サイドを突破して折り返したボールに齋藤が反応したが、右足で合わせたシュートは枠の上。同27分には千葉が相手のビルドアップのミスからゴールに迫ったが、MF田口泰士のクロスに反応した石川のヘディングシュートはGK西川幸之介にキャッチされた。
さらに千葉は後半34分、MF杉山直宏が最前線でボールを奪って速攻を始めるとDF高橋壱晟がゴール前に鋭いクロスを供給。FW森海渡がスライディングで合わせにいったがわずかに届かず、先制には至らなかった。
水戸は後半42分、2027年加入内定の日本大FW五木田季晋を投入。五木田はJリーグデビューになった。同45+2分には五木田を起点にした攻撃からFW山本隼大がシュートを放つ場面もあったが千葉DF陣にブロックされた。
3ポイントが欲しい千葉は後半45+3分、森のポストプレーからDF米倉恒貴が右足を振るも枠に嫌われた。それでも同45+6分、千葉の左CKからこぼれ球を拾った杉山が右足一閃。これがゴール左に吸い込まれて劇的な決勝点。そのままタイムアップとなり、6ポイントマッチを制した。
J2は19日に各地で第33節を開催した。前節終了時点で首位の水戸ホーリーホックと3位・ジェフユナイテッド千葉の注目対決は、後半アディショナルタイムの決勝点で千葉が1-0で制した。水戸は2位のV・ファーレン長崎にかわされて首位から転落。千葉は自動昇格圏まで3ポイント差に迫った。
水戸は9分、左サイドでボールを受けたMF齋藤俊輔がカットインして右足一閃。無回転気味のシュートで先制点を狙ったが、わずかに枠の右に逸れていった。U-20ワールドカップから戻ってきた齋藤はその後も積極的に仕掛けながらゴールを狙う姿勢を見せていった。
千葉は後半6分、DF河野貴志からのロングボールをFW石川大地が頭でフリックすると、ゴール前中央のFWカルリーニョス・ジュニオがトラップから豪快なシュートを放った。ボールはゴールに突き刺さったが、オフサイドポジションだったため得点は認められなかった。
水戸は後半21分、MF加藤千尋が右サイドを突破して折り返したボールに齋藤が反応したが、右足で合わせたシュートは枠の上。同27分には千葉が相手のビルドアップのミスからゴールに迫ったが、MF田口泰士のクロスに反応した石川のヘディングシュートはGK西川幸之介にキャッチされた。
さらに千葉は後半34分、MF杉山直宏が最前線でボールを奪って速攻を始めるとDF高橋壱晟がゴール前に鋭いクロスを供給。FW森海渡がスライディングで合わせにいったがわずかに届かず、先制には至らなかった。
水戸は後半42分、2027年加入内定の日本大FW五木田季晋を投入。五木田はJリーグデビューになった。同45+2分には五木田を起点にした攻撃からFW山本隼大がシュートを放つ場面もあったが千葉DF陣にブロックされた。
3ポイントが欲しい千葉は後半45+3分、森のポストプレーからDF米倉恒貴が右足を振るも枠に嫌われた。それでも同45+6分、千葉の左CKからこぼれ球を拾った杉山が右足一閃。これがゴール左に吸い込まれて劇的な決勝点。そのままタイムアップとなり、6ポイントマッチを制した。