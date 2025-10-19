miletが自身2年ぶりとなるファンクラブ「miles」限定ライブ＜milet×miles Room #301 vol.2＞を開催し、久しぶりにファンの前に姿を見せた。

初日となる19日大阪公演のMCでは、2026年2月13日(金)・14日(土)に日本武道館2days公演を開催することをサプライズ発表。miletが日本武道館でライブを行うのは、2023年5月以来、約3年ぶり・2度目となる。

さらに、武道館公演にあわせて新ビジュアルも公開された。光と影を併せ持つモノトーンを基調に制作され、音楽のみならずビジュアル面でも、miletがいま提示する“現在地”を象徴するアートワークとなっている。

武道館公演のチケットは本日19時より、ファンクラブVIP会員先行がスタート。その他の発売情報は後日発表予定。

ライブ情報 ■ファンクラブ限定ライブ ＜milet×miles Room #301 vol.2＞

2025年10月19日(日)／大阪・NHK大阪ホール（開場16:00／開演17:00）

2025年10月21日(火)／東京・昭和女子大学 人見記念講堂（開場18:00／開演19:00） ■＜日本武道館ライブ 『タイトル未定』＞

2026年2月13日(金) ／東京・日本武道館（開場 17:30／START 18:30）

2026年2月14日(土) ／東京・日本武道館（開場 15:00／START 16:00） チケット先行情報

【miletオフィシャルモバイルファンクラブ『miles』 VIP会員限定最速先行】

受付期間：2025年10月19日(日)19:00〜2025年10月31日(金)23:59

当落発表：2025年11月7日(金)15:00

入金期間：2025年11月7日(金)15:00〜2025年11月10日(月)23:00 ※公演に関するお問合せ※

キョードー東京 0570-550-799