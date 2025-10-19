BE:FIRSTが、10月29日にリリースするベストアルバム『BE:ST』のBMSG MUSIC SHOP盤に収録される「BE:ST LIVE Selected by BESTY」の収録内容を発表し、あわせてダイジェスト映像を公開した。

今回公開された「BE:ST LIVE」のダイジェスト映像には、BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める《BE:ST LIVE投票》で決定した上位10曲が収録される。4都市9公演を回ったドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞のラストを飾った「Slogan」や、初開催となった『BMSG FES’22』でのエモーショナルな「Grateful Pain」、初の東京ドーム公演のオープニングを飾った「Gifted.」など、まさにこれまでのBE:FIRSTの”BE:ST LIVE”が収録されている。


また、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとしてBANVOXが手掛けた「BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX」が付属され、トラックリストが解禁になった。

01​.Intro
02​.Shining One (BANVOX EDIT)
03​.Move On (BANVOX EDIT)
04​.Spacecraft
05​.Betrayal Game
06​.Bye-Good-Bye (BANVOX EDIT)
07​.Stare In Wonder
08​.Sailing (BANVOX EDIT)
09​.Set Sail (BANVOX EDIT)
10​.Be Free
11​.Brave Generation (BANVOX EDIT)
12​.Slogan
13​.Masterplan
14​.Scream (BANVOX EDIT)
15​.Smile Again
16​.Message
17​.Kick Start (BANVOX EDIT)
18​.Gifted​.
19​.Mainstream
20​.BF is​.​.​.
21​.Boom Boom Back (BANVOX EDIT)
22​.Secret Garden (BANVOX EDIT)
23​.Milli-Billi (BANVOX EDIT)
24​.GRIT
25​.Blissful
26​.Guilty
27​.Salvia
28​.夢中
29​.Glorious (BANVOX EDIT)
30​.空 (BANVOX BRASS EDIT)

その他、「BE:ST」に収録される様々なコンテンツのダイジェスト映像がBE:FIRST公式YouTubeで公開中となっている。

◾️＜BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event＞

◆福岡県
BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event @FUKUOKA powered by ARNE

・開催詳細
日時：11月6日（木）
内容：テレビ番組公開収録 トークイベント
時間：17:00〜
会場：三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fメディアパーク
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fukuoka/

・参加予定メンバー
MANATO、JUNON、LEO
※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。

・イベント内容
テレビ番組公開収録 トークイベント
※観覧自由
※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。
※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。
※本イベントはテレビ公開収録です。観覧中に映り込む可能性がございますので予めご了承ください。

・優先観覧エリア入場整理券のお申込み
福岡会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。
https://www.fbs.co.jp/arne/befirst/
応募締切：2025年10月23日（木）23:59

◆愛知県
BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event
「須田亜香里・大倉士門 × ASUNAL20 TREASURE」FM AICHI公開録音

・開催詳細
日時：11月6日（木）
内容：ラジオ番組公開収録 トークイベント
時間：18:30〜
会場：アスナル金山（明日なる！広場）
https://www.asunal.jp/

・参加予定メンバー
SOTA、SHUNTO、RYUHEI
※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。

・イベント内容
ラジオ番組公開収録 トークイベント
※観覧自由
※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。
※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。

【優先観覧エリア入場整理券のお申込み】
愛知会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。
https://fma.co.jp/f/event/?id=VZ1C3uK9
応募締切：2025年10月23日（木）23:59

◆大阪府
BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event
『BE:FIRST 4th × FM大阪 55th BE:ST ANNIVERSARY』

・開催詳細
日時：11月7日（金）
内容：ラジオ番組公開収録 トークイベント
時間：18:00〜
会場：三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport-mop-kadoma/

・参加予定メンバー
MANATO、JUNON、LEO
※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。

・イベント内容
ラジオ番組公開収録 トークイベント
※観覧自由
※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。
※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。

・優先観覧エリア入場整理券のお申込み
大阪会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。
https://www.fmosaka.net/_ct/17795743
応募締切： 2025年10月23日（木）23:59

◆北海道
BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event
〜FM NORTH WAVE「RADIO GROOVE」公開収録〜

・開催詳細
日時：11月7日（金）
内容：ラジオ番組公開収録 トークイベント
時間：18:30〜
会場：北海道・新千歳空港 国内線旅客ターミナルビル2F センタープラザ
https://www.hokkaido-airports.com/ja/new-chitose/

・参加予定メンバー
SOTA、SHUNTO、RYUHEI
※出演メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。

・イベント内容
ラジオ番組公開収録 トークイベント
※観覧自由
※ステージ前方でのご観覧は「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方が対象となります。
※混雑状況により観覧を規制する場合がございます。

・優先観覧エリア入場整理券のお申込み
北海道会場の優先観覧エリア入場整理券の事前お申込みは下記URLより、注意事項をご確認の上お申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。応募詳細につきましては以下のページをご覧ください。
http://www.fmnorth.co.jp/topics/1531/
応募締切：2025年10月22日（水）23:59

◆お問い合わせ
お問い合わせにつきましては、各番組の応募ページをご覧ください。

◾️「I Want You Back」
2025年10月27日（月）配信
Pre-Add・Pre-Save-：https://avex.ffm.to/iwantyouback

Written by Gordy Jr Berry, Mizell Alphonso James, Perren Frederick J, Richards Deke
Additional Lyrics : SKY-HI, Sunny
Arrangement : Sunny, Zen
Produced by SKY-HI, Sunny
© 1969 JOBETE MUSIC CO., INC.
Permission granted by Sony Music Publishing (Japan) Inc.

◾️ベストアルバム『BE:ST』
2025年10月29日（水）リリース
予約：https://BEFIRST.lnk.to/BEST
特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/

◆CD収録内容（全品番共通）
CD_01　Mood　
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
6.Grow Up
7.Glorious
8.Blissful
9.Sailing
10.夢中
11.空
12.Secret Garden
13.タイトル未定2
Bonus Track　
14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
15.Smile Again -From THE FIRST TAKE　

CD_02　Banger　
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is…
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.タイトル未定3　
16.タイトル未定4
Bonus Track　
17.Gifted. -Orchestra ver.-　

◆形態/品番/価格：
○AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定
品番 : AVCD-63779〜81
価格 : \5,060 (税込)　\4,600 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！

○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)LIVE盤
品番 : AVCD-63782〜3/B
価格 : \7,700 (税込)　\7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)LIVE盤
品番 : AVCD-63784〜5/B
価格 : \7,700 (税込)　\7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

◆映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful

○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)MV盤
品番 : AVCD-63786〜7/B
価格 : \7,700 (税込)　\7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)MV盤
品番 : AVCD-63788〜9/B
価格 : \7,700 (税込)　\7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

◆映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）
Mood
1.Shining One -Music Video-　
2.Bye-Good-Bye -Music Video-　
3.Message -Music Video-　
4.Smile Again -Music Video-　
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-　
7.Sailing -Music Video-　
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-　
10.Secret Garden -Music Video-　
11.タイトル未定2 -Music Video-　
Bonus Track　
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE

Banger
14.Gifted. -Music Video-　
15.Betrayal Game -Music Video-　
16.Scream -Music Video-　
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-　
19.Mainstream -Music Video-　
20.Masterplan -Music Video-　
21.Spacecraft -Music Video-　
22.GRIT -Music Video-　
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track　
24.Gifted. -Orchestra ver.-　

○AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63792〜3/B〜E
価格 : \18,700 (税込)　\17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック

○AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63794〜5/B〜E
価格 : \18,700 (税込)　\17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック

◆映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）
○Music Video
Mood
1.Shining One -Music Video-　
2.Bye-Good-Bye -Music Video-　
3.Message -Music Video-　
4.Smile Again -Music Video-　
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-　
7.Sailing -Music Video-　
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-　
10.Secret Garden -Music Video-　
11.タイトル未定2 -Music Video-　
Bonus Track　
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE

Banger
14.Gifted. -Music Video-　
15.Betrayal Game -Music Video-　
16.Scream -Music Video-　
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-　
19.Mainstream -Music Video-　
20.Masterplan -Music Video-　
21.Spacecraft -Music Video-　
22.GRIT -Music Video-　
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track　
24.Gifted. -Orchestra ver.-　

○LIVE
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful

○Behind The Scenes
・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-
・タイトル未定2 -Behind The Scenes-　
・タイトル未定3 -Behind The Scenes-　

○LIVE BE:ST
Selected by BESTY

○特殊商品(スマプラ対応)初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]
品番 : AVZ1-63796〜8
POS : 498806463796/6
価格 : \8,360 (税込)　\7,600 (税抜)
仕様 : デジパック
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱 : オリジナルグッズ
「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！

◆応募抽選特典シリアル内容
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。
対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。
※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。

A賞：W購入者限定上映会1
　※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程　2026年2月28日（土）
B賞：W購入者限定上映会2
　※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程　2026年3月1日（日）
C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード
D賞：クリアファイル

○応募期間
2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで
特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/

関連リンク

◆BE:FIRST オフィシャルサイト
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BE:FIRST オフィシャルTikTok