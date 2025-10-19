世界的人気を誇る屈強な長身女子レスラーがまさかの“スモウ”に挑戦。ぎこちなくも「様になってる」動きで日本の会場を大いに沸かせている。

【映像】長身美女レスラーが“スモウ”に挑戦→大盛り上がり

10月17、18日に両国国技館で開催された世界最大のプロレス興行「WWE」の日本ツアー「WWE SuperShow Japan」で、海外出身の美女レスラーが“相撲の動き”を披露した。

WWE公式X（旧Twitter）が投稿したのは、同団体屈指の女子スーパースターで、先日日本のSNSでも大バズりし話題となったリア・リプリーと、同じく長身の女子レスラー、ラケル・ロドリゲスの“取組”。互いに長髪を結うようにまとめ、肩口をペチンと叩き、足を大きく上げて“しこ”を踏むと、会場は大歓声。行事は直近でリアのタッグパートナーも務めた日本人女子レスラー、イヨ・スカイが務めた。

イヨの「はっけよーい、のこった！」の合図と共に2人ががっちりと組み合うも、すぐにラケルが我慢できずリアに膝蹴り。そのままロープに投げ飛ばして跳ね返ったところをエルボーでダウンさせてしまい、会場からはブーイングが起こっていた。

ぎこちなくも微笑ましいやりとりに投稿のコメント欄も「マミーが髪を束ねたってことは、本気の証だね」「スモウ！日本らしくて最高だ」「みんな楽しんでるね」「ラケルを応援してるのは私だけ？めっちゃいいね、これ」などと世界中から反響が届いている。

