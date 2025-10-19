GENERATIONS、約1年9ヵ月ぶりニューアルバム『6IX PIECE』リリース決定
GENERATIONSが、自身8枚目のオリジナルアルバムとなるニューアルバム『6IX PIECE』を12月17日に発売することを発表した。
今作には2025年2月から6ヵ月連続でメンバーそれぞれが楽曲をプロデュースした「PRODUCE 6IX COLORS」でのリリース作品や、新曲「PAINT」など全11曲とボーナストラックを収録。GENERATIONSが昨年新体制を迎えてから初めてリリースするアルバムであり、メンバー6名＝6つのPIECEが一つになった個性豊かなコンセプトアルバムとなっている。
また、発表にあわせてティーザー映像も公開された。
GENERATIONSは現在、全国8都市14公演をまわるアリーナツアー＜GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”＞を開催中。さらに11月21日(金)からは、第38回 東京国際映画祭に公式出品された映画監督の松永大司氏が監督を務めるGENERATIONS自身初のドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』の上映が決定している。
■NEW ALBUM『6IX PIECE』
2025.12.17 Release
予約：https://generations.lnk.to/6ixpiece_pkg
【商品形態(全5形態)】
[A] AL＋DVD：RZCD-67422/B ￥8,800（税込）
[B] AL＋Blu-ray Disc：RZCD-67423/B ￥8,800（税込）
[C] AL：RZCD-67424 ￥3,630（税込）
[D]LDHオフィシャルSHOP/ライブ・イベント会場専売商品 AL＋DVD＋グッズ(ジェ猫ミニフィギュア7体セット＋トレカ7枚セット)：RZZ1-67425/B ￥16,000（税込）
[E]LDHオフィシャルSHOP/ライブ・イベント会場専売商品 AL＋Blu-ray Disc＋グッズ(ジェ猫ミニフィギュア7体セット＋トレカ7枚セット)：RZZ1-67426/B ￥16,000（税込）
▼LDHオフィシャルSHOP/ライブ・イベント会場専売商品・グッズ付パッケージ
※初回生産限定盤となりますので、数量限定となります。
※グッズは、「ジェ猫ミニフィギュア7体セット＋トレカ7枚セット」となります。
※販売対象の会場は後日発表させて頂きます。
【収録内容】
◾️CD収録内容※全5形態共通
M1.Evergreen 2.0
M2.エンドレス・ジャーニー
M3.Cozy
M4.True or Doubt
M5.気づいたことは
M6.Two Steps Back
M7.MY GENERATION
M8.Magic Hour
M9.Summer Vacation
M10. Grounds / GENERATIONS x Da-iCE
M11. PAINT
Bonus Track
PARTY 7 〜YAPPARI GENEjaNIGHT〜
◾️DVD, Blu-ray収録内容※全4形態共通
・True or Doubt (Lyric Video)
・気づいたことは (Lyric Video)
・Two Steps Back (Lyric Video)
・MY GENERATION (Lyric Video)
・Magic Hour (Lyric Video)
・Summer Vacation (Lyric Video)
・Grounds (Performance Video)
・PAINT (LIVE Video)
■＜GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”＞
終了公演は割愛
2025/10/28（火）10/29（水）大阪・大阪城ホール ※SOLD OUT
2025/11/15（土）
2025/11/16（日）三重・三重県営サンアリーナ ※11/15（土）のみ SOLD OUT
2025/12/6（土）12/7(日) 福井・サンドーム福井
2025/12/17（水）
2025/12/18（木）千葉・ららアリーナ 東京ベイ
■ドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』
2025年11月21日（金）公開
全国5大都市にて2週間限定公開
*第38回 東京国際映画祭 公式出品
関連リンク
◆GENERATIONS オフィシャルサイト
◆GENERATIONS オフィシャルX
◆GENERATIONS オフィシャルInstagram
◆GENERATIONS オフィシャルYouTubeチャンネル
◆GENERATIONS オフィシャルTikTok