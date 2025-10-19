J2リーグは残り5試合となった

明治安田J2リーグ第33節が10月19日、5試合が行われた。

残り5試合となり、自動昇格や昇格プレーオフをめぐる争いがさらに激しさを増しており、SNSのファンは「J2おもろすぎるやろ」と反響を呼んでいる。

今節を首位で迎えた水戸ホーリーホックは、ホームでジェフユナイテッド千葉と対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、0-1で敗戦。勝ち点61で足踏みとなり、前日に勝利したV・ファーレン長崎に首位を明け渡す形となった。千葉はこの勝利で勝ち点58に伸ばし、3位に浮上。自動昇格圏まで勝ち点3差に迫った。

7位のベガルタ仙台は、アウェーで大分トリニータと対戦。相手に退場者が出て数的有利となったが、最後までゴールをこじ開けられず、スコアレスドローに終わった。それでも勝ち点を55とし、2位までわずか6差となっている。

SNSでは「確定首位」「キターーー単独首位」「やっぱりJ2は面白い！」「大魔境リーグ…」「昇格争い大激戦すぎる」「自動昇格もPO争いも混沌化」「うおー…すごい接戦J2」「ヒリヒリし続けようぜ」「魔境すぎる」と、多くの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）