「ふたりエスケープ」 先輩（岩本蓮加）＆後輩（冨里奈央）“現実逃避旅”へ「やり取りが愛おしい」「最強にゆるくて癒やされる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）の第3話が、18日に放送された。先輩（岩本）、後輩（冨里）のやり取りに反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46冨里奈央の“すっぴん風”パジャマ姿
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は2人暮らし。〆切が4時間後に迫る中、眠りこける後輩を先輩が必死に起こそうと試み、後輩はなんとか〆切を死守する。
〆切やぶりの常習犯である後輩が間に合ったということで、2人はお祝いパーティーをすることに。原稿料をあてに生ハムの原木を買い、さらにめでたい席の必需品である樽酒も購入。他にもいろいろと買い足し、チョコレートフォンデュも堪能するなどひとしきり贅沢を味わった2人は、かなりの金額を使ってしまったことに驚愕し、節約の日々を覚悟する。
そんな中、打ち合わせ帰りの後輩が「漫画家やめたい」と言い出し「遠くに行きたい」と呟く。そこで先輩が行き先も目的も決めずに行けるところまで行こうと提案。電車で眠る先輩を愛おしそうに見つめた後輩が、こっそり先輩をスケッチしたり、駅のベンチに座りラジオを聞いたり、ラムネで乾杯したりと、現実逃避を存分に満喫するのだった。
2人ならではの“現実逃避旅”に、視聴者からは「2人のやり取りが愛おしい」「最強にゆるくて癒やされる」「可愛すぎ」「ずっと見てられる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：テレビ大阪
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46冨里奈央の“すっぴん風”パジャマ姿
◆岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
◆先輩（岩本蓮加）＆後輩（冨里奈央）が現実逃避旅へ
「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は2人暮らし。〆切が4時間後に迫る中、眠りこける後輩を先輩が必死に起こそうと試み、後輩はなんとか〆切を死守する。
〆切やぶりの常習犯である後輩が間に合ったということで、2人はお祝いパーティーをすることに。原稿料をあてに生ハムの原木を買い、さらにめでたい席の必需品である樽酒も購入。他にもいろいろと買い足し、チョコレートフォンデュも堪能するなどひとしきり贅沢を味わった2人は、かなりの金額を使ってしまったことに驚愕し、節約の日々を覚悟する。
そんな中、打ち合わせ帰りの後輩が「漫画家やめたい」と言い出し「遠くに行きたい」と呟く。そこで先輩が行き先も目的も決めずに行けるところまで行こうと提案。電車で眠る先輩を愛おしそうに見つめた後輩が、こっそり先輩をスケッチしたり、駅のベンチに座りラジオを聞いたり、ラムネで乾杯したりと、現実逃避を存分に満喫するのだった。
◆先輩（岩本蓮加）＆後輩（冨里奈央）のやり取りに反響
2人ならではの“現実逃避旅”に、視聴者からは「2人のやり取りが愛おしい」「最強にゆるくて癒やされる」「可愛すぎ」「ずっと見てられる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：テレビ大阪
【Not Sponsored 記事】