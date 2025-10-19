◆自動車レース▼スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第１日（１８日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）

ＧＴ５００クラスの決勝は、１００号車「スタンレー・シビックタイプＲ―ＧＴ」（クニミツ）が制した。今季７戦目にして、ホンダ勢にとって悲願の初優勝となった。

＊ ＊ ＊

近藤真彦監督が陣頭指揮を執るコンドーレーシングの２４号車リアライズコーポレーション・アドバンＺ（松田次生、名取鉄平組）は第６戦に続く連勝を狙ったが、無念のリタイアとなった。

レース序盤、６４号車と進路が重なる形となり、外側にいたリアライズがそのままコースアウト。ガードレールとの衝突で車体の左側が破損し、レース続行を試みるも自走不能と判断。第６戦で９年ぶりの優勝を手にし、連勝を期した近藤監督も天を仰き、悔しさをあらわにした。

◇コンドー・レーシング レーシングドライバーとして活躍していた歌手の近藤真彦がオーナー兼監督を務める。２０００年からフォーミュラ・ニッポン、０６年からはスーパーＧＴに参戦するなど国内のレース界を盛り上げてきた。近藤監督はフォーミュラ・ニッポンを運営しているＪＲＰ（日本レースプロモーション）の会長も務めている。