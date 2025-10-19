「着る服ない問題」→ 解決！【無印良品】大人に似合う！「最旬トップス」

秋コーデで着たい服がない……。それなら【無印良品】の最旬アイテムをチェックして。今回ピックアップするのは、オンにもオフにも使えるセーターとブラウス。ハイネックとキーネックの大人に似合う上品なデザインで、秋コーデの即戦力になりそうです。

シンプルなハイネックセーターで洗練見え

【無印良品】「婦人 洗えるウールハイゲージハイネックセーター」\2,990（税込）

大人のデイリーコーデにぴったりな、洗練されたデザインのハイネックセーター。1枚でもサマになるのはもちろん、ジャンスカやベストとのレイヤードスタイルでも活躍しそう。トレンドカラーの赤のほか、モカブラウンや黒など全7色がラインナップ。洗濯機洗いでき、お手入れ楽ちんなのも嬉しいポイント。

コーデに程よい抜け感を与えるキーネックブラウス

【無印良品】「婦人 縦横ストレッチ起毛プルオーバー長袖ブラウス」\3,990（税込）

首元に抜け感をプラスするキーネックデザインのブラウス。1枚でヘルシーに着こなしたり、ハイネックやタートルネックのインナーと重ね着するのもおすすめ。両面起毛素材であたたかく着られそうなうえ、伸縮性があって動きやすいのも魅力。グレー・黒・アイボリーという上品な色展開です。

