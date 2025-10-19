ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、持ち運びに便利なサイズ感がうれしい、ディズニーデザイン「缶ミラー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「缶ミラー」ミッキー＆フレンズ

© Disney

価格：4,400円（税込）

本体サイズ：直径約76mm

主材：ブリキ、アクリルミラー

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキー&フレンズ」デザインの缶ミラー5柄セット。

持ち運びにも便利な軽くてコンパクトなサイズ感が魅力的！

5柄セットのデザインは、

© Disney

黒が基調でかっこいいテイストの「ミッキーマウス」と「デイジーダック」、

© Disney

仲良くお揃いのポーズをとる「ミニーマウス」と「ドナルドダック」デザイン、

© Disney

楽しそうに読書をしている「ミッキーマウス」と、頑張って読書をしている「グーフィー」、

© Disney

今にも楽しそうな声が聞こえてきそうな「チップ＆デール」と「プルート」、

© Disney

それから、肩車をしている「ドナルドダック」、「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」と、どれもポップなデザインで可愛い☆

ビビッドな色使いもポイントです。

5柄セットなので、お友達や家族とシェアしてお揃いグッズとして持つのも◎

いつもとは違う「ミッキー＆フレンズ」の組み合わせも新鮮！

持ち運びに便利なサイズ感がうれしい、ディズニーデザイン「缶ミラー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

