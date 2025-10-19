ミッキー＆フレンズの5柄セット！ベルメゾン ディズニー「缶ミラー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、持ち運びに便利なサイズ感がうれしい、ディズニーデザイン「缶ミラー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「缶ミラー」ミッキー＆フレンズ
© Disney
価格：4,400円（税込）
本体サイズ：直径約76mm
主材：ブリキ、アクリルミラー
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ミッキー&フレンズ」デザインの缶ミラー5柄セット。
持ち運びにも便利な軽くてコンパクトなサイズ感が魅力的！
5柄セットのデザインは、
© Disney
黒が基調でかっこいいテイストの「ミッキーマウス」と「デイジーダック」、
© Disney
仲良くお揃いのポーズをとる「ミニーマウス」と「ドナルドダック」デザイン、
© Disney
楽しそうに読書をしている「ミッキーマウス」と、頑張って読書をしている「グーフィー」、
© Disney
今にも楽しそうな声が聞こえてきそうな「チップ＆デール」と「プルート」、
© Disney
それから、肩車をしている「ドナルドダック」、「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」と、どれもポップなデザインで可愛い☆
ビビッドな色使いもポイントです。
5柄セットなので、お友達や家族とシェアしてお揃いグッズとして持つのも◎
いつもとは違う「ミッキー＆フレンズ」の組み合わせも新鮮！
持ち運びに便利なサイズ感がうれしい、ディズニーデザイン「缶ミラー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
