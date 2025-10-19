タレントの新山千春(44)が19日、自身のインスタグラムを更新。70歳の誕生日を迎えた父と親子２人で旅行したことを報告した。



【写真】かわいらしい娘の顔と喜ぶ父の顔がほっこりします

「父！70歳の誕生日 青森から東京にきてもらいました。」と投稿。「20年くらい前から伊根は行ってみたかった！と話す父。 わたしもお気に入りの場所の伊根に 父と一緒に行きたくてレンタカーを借りて 京都から2時間のドライブ！！」とつづり、誕生日を祝ったり、２人で旅行を楽しむショットなどを掲載。



「たくさんの笑顔をみてる旅。 綺麗な景色をみては もぉーくることはできねぇだろーな...と しみじみ話す父の言葉に 何度もグッと涙を堪えた旅。」と感傷的になったようで、「その言葉を聞くたびに絶対、また 連れてきたいとおもうのです。」と胸の内を明かした。



続けて「デビューが決まって、青森から14歳で東京にでたので 父とこうして2人でゆっくり観光できる時間は すごく貴重で楽しみな時間です。」と記し、「今日はバスツアー！にこれから いってきまーす！！」とした。



フォロワーからは「いつも親孝行していて、ほんとに素晴らしい」、「父思いの娘さんが羨ましすぎます」、「最高の親孝行」、「朝から感動して号泣です」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）