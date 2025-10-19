温厚な犬に『お仕事行ってくるね』と伝えた結果→『いつも通りかな』と思ったら…まさかの行動が47万再生「健気でカワイイ」「愛されてる証拠」
パパのことが大好きすぎる豆柴さんの姿が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で47万回再生を突破し、「健気で愛おしい」「パパさんが大好きなんだね」「状況を完璧にわかってますよね」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：温厚な犬に『お仕事行ってくるね』と伝えた結果→『いつも通りかな』と思ったら…まさかの行動】
パパの出勤が許せない
YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」の投稿主さんは、豆柴の『おもち』ちゃん、シベリアンハスキーの『おこめ』ちゃんと暮らしています。今回紹介したのは、おもちちゃんがパパを見送る際のヒトコマです。おもちちゃんは、他のわんこが遊んでいるところを室内から眺めているような、「温厚」な性格の持ち主なのだそう。
しかし、パパが「仕事行ってくるね」とおもちちゃんに伝えると、おもちちゃんはムキ顔に！大好きなパパがいなくなることが許せず、怒りで表現してしまうのです…。そんなおもちちゃんに、パパは「軽トラ買うためだよ」と諭します。
ブチギレながらお見送り
実は、おもちちゃんは大の乗り物好き。いつか軽トラに乗ることが夢とのことです。パパは行ってほしくないけど、軽トラは欲しい…。パパの説明に一瞬だけ表情が和らいだといいます。
しかし、パパの説得は上手くはいかなかった模様。軽トラがすぐに出てこないことを察すると、おもちちゃんはまたムキ顔になってしまいました。あまりにムカついて、ソファの角に噛みついてしまうほど…！仕方なく「帰ってきたら絶対遊ぼう」と約束をして玄関を出るパパ。おもちちゃんも、ムキ顔のまま見送ったそうです。
ふてくされたおもちちゃん
パパのお見送りで散々不機嫌をぶつけたおもちちゃんですが、実のところはパパと一緒にいたいだけでした。パパが出勤したあとは、窓辺で寂しそうに待ち続けていたといいます。
そしてパパが帰宅すると…。おもちちゃんは、まだまだパパに対する怒りが残っていたようです。大喜びするおこめちゃんと対照的に、ゴロンと寝転がったまま目を合わせることもしなかったとか。
約束通り庭で遊び、やっと機嫌を取り戻したそうですよ♪
この投稿には、「こんなに喜怒哀楽出してくれるの愛おしい」「家族が全員そろっていないと悲しいよね」「怒りながらもお見送りしてくれる大御所かわいい」など、多くのコメントが寄せられています。
YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」には、他にももちごめ兄弟の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。