パパのことが大好きすぎる豆柴さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で47万回再生を突破し、「健気で愛おしい」「パパさんが大好きなんだね」「状況を完璧にわかってますよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：温厚な犬に『お仕事行ってくるね』と伝えた結果→『いつも通りかな』と思ったら…まさかの行動】

パパの出勤が許せない

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」の投稿主さんは、豆柴の『おもち』ちゃん、シベリアンハスキーの『おこめ』ちゃんと暮らしています。今回紹介したのは、おもちちゃんがパパを見送る際のヒトコマです。おもちちゃんは、他のわんこが遊んでいるところを室内から眺めているような、「温厚」な性格の持ち主なのだそう。

しかし、パパが「仕事行ってくるね」とおもちちゃんに伝えると、おもちちゃんはムキ顔に！大好きなパパがいなくなることが許せず、怒りで表現してしまうのです…。そんなおもちちゃんに、パパは「軽トラ買うためだよ」と諭します。

ブチギレながらお見送り

実は、おもちちゃんは大の乗り物好き。いつか軽トラに乗ることが夢とのことです。パパは行ってほしくないけど、軽トラは欲しい…。パパの説明に一瞬だけ表情が和らいだといいます。

しかし、パパの説得は上手くはいかなかった模様。軽トラがすぐに出てこないことを察すると、おもちちゃんはまたムキ顔になってしまいました。あまりにムカついて、ソファの角に噛みついてしまうほど…！仕方なく「帰ってきたら絶対遊ぼう」と約束をして玄関を出るパパ。おもちちゃんも、ムキ顔のまま見送ったそうです。

ふてくされたおもちちゃん

パパのお見送りで散々不機嫌をぶつけたおもちちゃんですが、実のところはパパと一緒にいたいだけでした。パパが出勤したあとは、窓辺で寂しそうに待ち続けていたといいます。

そしてパパが帰宅すると…。おもちちゃんは、まだまだパパに対する怒りが残っていたようです。大喜びするおこめちゃんと対照的に、ゴロンと寝転がったまま目を合わせることもしなかったとか。

約束通り庭で遊び、やっと機嫌を取り戻したそうですよ♪

この投稿には、「こんなに喜怒哀楽出してくれるの愛おしい」「家族が全員そろっていないと悲しいよね」「怒りながらもお見送りしてくれる大御所かわいい」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」には、他にももちごめ兄弟の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。