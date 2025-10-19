ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】国道30号で乗用車2台が絡む事故発生 2人が救急搬送【岡山】 【速報】国道30号で乗用車2台が絡む事故発生 2人が救急搬送【岡山】 【速報】国道30号で乗用車2台が絡む事故発生 2人が救急搬送【岡山】 2025年10月19日 19時12分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 消防によりますと、この事故で男女1人ずつが救急搬送されているということです。 【画像を見る】横転して大破した乗用車 現場は、岡山南警察署の南側で、警察が事故の原因について調べています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 女性客など10人に性的暴行・わいせつ行為等の罪「一人旅の女性を毒牙にかけていく様は、目を背けたくなるおぞましさ」里庄町ゲストハウス経営の男（51）に下された判決は【ゲストハウス連続性的暴行事件 第4回／全4回】 「（息子は）何度か線路に飛び込もうとした、と」甲子園出場経験もある私立高校で上級生からいじめ受け「息子を守って欲しかった」【会見より 第3回／全3回】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】