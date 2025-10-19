千葉が土壇場弾で劇的勝利！ 昇格争い直接対決で水戸撃破、上位7クラブが勝ち点差「7」の大混戦に／J2第33節
2025明治安田J2リーグ第33節の残りの5試合が19日に行われた。
カターレ富山のホームに乗り込んだ北海道コンサドーレ札幌は、20分に高嶺朋樹のゴールで先制すると、68分にも高嶺の強烈なミドルシュートで追加点。札幌は2−0で勝利し、3試合ぶりの白星をつかんだ。
FC今治vsレノファ山口FCの一戦は、今治が48分に一歩前に出たものの、88分に山口の山本桜大が1点を返し、1−1の痛み分けに終わった。7位ベガルタ仙台は、敵地で17位に沈む大分トリニータと対戦。勝てば昇格プレーオフ圏内入りとなる試合だったが、スコアは動かず、0−0で試合は終了している。
2連勝中のモンテディオ山形とロアッソ熊本の試合は、後半にお互いが1点ずつを奪い合い、そのまま試合はタイムアップとなった。今節注目の一戦となった水戸ホーリーホックvsジェフユナイテッド千葉は、両者譲らず、試合終盤まで0−0が続く。すると迎えた後半アディショナルタイム、千葉の杉山直宏がCKのこぼれ球を拾うと、右足に持ち変え一閃。鋭いシュートがネットに突き刺さり、千葉が敵地で1−0で劇的な勝利を収めた。
今節の試合結果と順位表は以下の通り。
▼10月18日（土）
サガン鳥栖 1−0 ブラウブリッツ秋田
RB大宮アルディージャ 1−0 藤枝MYFC
いわきFC 2−1 愛媛FC
V・ファーレン長崎 4−0 ヴァンフォーレ甲府
ジュビロ磐田 0−4 徳島ヴォルティス
▼10月19日（日）
カターレ富山 0−2 北海道コンサドーレ札幌
FC今治 1−1 レノファ山口FC
大分トリニータ 0−0 ベガルタ仙台
モンテディオ山形 1−1 ロアッソ熊本
水戸ホーリーホック 0−1 ジェフユナイテッド千葉
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 長崎（62／＋15）
2位 水戸（61／＋20）
3位 千葉（58／＋13）
4位 徳島（57／＋18）
5位 大宮（56／＋16）
6位 鳥栖（56／＋7）
7位 仙台（55／＋10）
8位 磐田（51／＋3）
9位 今治（48／＋5）
10位 いわき（46／＋9）
11位 札幌（46／−14）
12位 山形（42／＋1）
13位 甲府（42／−3）
14位 秋田（38／−10）
15位 藤枝（36／−6）
16位 熊本（35／−12）
17位 大分（35／−12）
18位 富山（27／−20）
19位 山口（26／−13）
20位 愛媛（20／−27）
