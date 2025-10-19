2025年10月20日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
運気は低調。衝突を恐れずに言いたいことを伝えると運気は回復へ。
おねだり運がアップ。年上の人に甘えてみるとよさそう。
早起きして丁寧に部屋の掃除を。運気がアップするはず。
目上の人に惑わされそう。気にせず自分の道を進むのが一番。
人の批判は禁物。口にすると周囲から敬遠されることに……。
人とのわだかまりを手放せる日。素直な気持ちをハッキリ伝えて。
集まりへの誘いは迷わずOKを。人間関係がスムーズになるはず。
迷いやすい日。無理に結論を出すより延期するのが正解！
情報交換の吉日。顔の広い友人に話を持ちかけてみよう。
ストレートな発言が好印象を呼ぶ日。社交辞令は控えて。
他人のトラブルに深入りは禁物。自分の首を絞める結果に……。
帰り道のルートを変えてみて。いいお店が見つかりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
運気は低調。衝突を恐れずに言いたいことを伝えると運気は回復へ。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
おねだり運がアップ。年上の人に甘えてみるとよさそう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
早起きして丁寧に部屋の掃除を。運気がアップするはず。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
目上の人に惑わされそう。気にせず自分の道を進むのが一番。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人の批判は禁物。口にすると周囲から敬遠されることに……。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人とのわだかまりを手放せる日。素直な気持ちをハッキリ伝えて。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
集まりへの誘いは迷わずOKを。人間関係がスムーズになるはず。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
迷いやすい日。無理に結論を出すより延期するのが正解！
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
情報交換の吉日。顔の広い友人に話を持ちかけてみよう。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ストレートな発言が好印象を呼ぶ日。社交辞令は控えて。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
他人のトラブルに深入りは禁物。自分の首を絞める結果に……。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
帰り道のルートを変えてみて。いいお店が見つかりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)