「姉妹に見える」野々村友紀子、美人娘との「メガネ親子」ショット公開！ 「そっくり」「スッゴクすてき」
お笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士さんの妻で、放送作家の野々村友紀子さんは10月16日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを公開しました。
【写真】野々村友紀子、娘とのツーショット公開！
この投稿にファンからは、「娘さんかわいい 美人親子ですね〜」「メガネ姿もかわええ」「眼鏡スッゴクすてき」「美人姉妹みたいな親子」「姉妹に見える」「おふたりそっくり」「すてきな親子」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「美人姉妹みたいな親子」野々村さんは「メガネ親子」とつづり、娘とのツーショットを公開しました。2人は黒ぶちメガネをかけ、顔を寄せてにっこり笑顔を見せています。親子そっくりな印象で、美しさが際立つ写真です。
「仲良し夫婦で仲良し家族」野々村さんは9月21日の投稿で、「ついに上陸、脱出島 夫婦の絆を確かめて、娘の成長を感じて、かけがえのない夏の思い出ができました」とつづり、家族ショットを公開。コメントでは、「ステキなご家族」「本当にいつまでも仲良し夫婦で仲良し家族で、大好きです」「姉妹に見える 二人ともかわいい」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
