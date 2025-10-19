中川翔子、双子息子の奇跡ショット激写「感動する」「天使」の声
【モデルプレス＝2025/10/19】タレントの中川翔子が10月18日、自身のInstagramを更新。双子の息子との奇跡のショットを公開した。
【写真】中川翔子「初めて手が重なって」双子息子の奇跡ショット
中川は「双子、初めて手が重なってました」と双子の手が重なる瞬間を捉えた写真を公開。「まだお互いを認識してない時期もきっと尊い」と綴り、親子3人で手を繋いだ写真も投稿している。
この投稿には「息子ちゃんがママを見ている姿感動する」「可愛くて癒やされる」「天使のよう」「すくすく育ってるね」などとコメントが集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、双子の奇跡の瞬間を激写
◆中川翔子の投稿に反響
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
