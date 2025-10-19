◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

牝馬３冠の最終戦は１８頭で争われ、２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が快勝。ゴール前でエリカエクスプレスを差し切り、桜花賞との２冠に輝いた。クリストフ・ルメール騎手は、昨年のチェルヴィニアに続く連覇。１７年ディアドラ、１８年アーモンドアイに続く２度目の連覇となった。勝ちタイムは１分５８秒３。

桜花賞との２冠は９８年ファレノプシス、０１年テイエムオーシャン、０７年ダイワスカーレットに続く４頭目となる。

曽祖母のビワハイジを起点とし、数多くの活躍馬を送り出してきた母系。エンブロイダリーの祖母の姉はＧ１を６勝したブエナビスタ。牝馬３冠がかかっていた２００９年の秋華賞では最後の直線で猛然と脚を伸ばしたが、レッドディザイアを差し切ることができず。２位入線も、４コーナーでブロードストリートの進路を妨害したとして３着に降着していた。

エンブロイダリーの秋華賞での勝利にＳＮＳでは「エンブロイダリーが近親ブエナビスタの忘れ物を届けた」「ブエナビスタがなしえなかったことを、直系のエンブロイダリーがなしえた」「近親のブエナビスタの秋華賞リベンジありがとう、そしておめでとう」「ブエナビスタで逃した秋華賞をここで獲ったか」「血が後押ししてくれたね」など、偉大な名牝を思い起こして祝福するコメントが相次いでいる。