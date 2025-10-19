アメリカ国務省は、イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザ地区で「停戦合意に違反する行動を計画しているとの確かな情報がある」とする声明を発表しました。これに対しハマスは19日、「虚偽だ」と強く否定しています。

アメリカ国務省は18日、ハマスがガザ地区の住民を標的に攻撃を計画しているとして、「停戦合意に違反する行動を計画しているとの確かな情報がある」とする声明を発表しました。ハマスが実行に移した場合には住民を保護し、停戦を維持するための措置を講じるとしています。

これに対し、ハマス側は19日、「アメリカの発表は、虚偽で誤解を招くイスラエルのプロパガンダと一致するものだ」として強く否定しました。「むしろイスラエルがガザ地区の住民への攻撃や略奪を続けている」と非難し、ガザ地区の警察部隊が治安を守るために犯罪組織の取り締まりを行っていると説明しています。

さらにアメリカに対し、イスラエル側の一方的な主張を繰り返すのをやめるよう求めました。

停戦合意の履行をめぐって双方の主張が真っ向から対立していて、緊張が高まっています。