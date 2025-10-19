タレントのユージ（38）が19日までに、自身のインスタグラムを更新し、新たな愛車を披露した。

ユージは「992 GT3ツーリング。先代のピスタチオちゃん(991.2GT3)は羽付きでしたが今回のGT3は羽なし。色はGTシルバー。めっちゃいい色です」とつづり、シルバーのポルシェを披露。

また「うちの車好き饅頭も大興奮！この子とたくさんお出かけします。2人しか乗れないけどw」と、興味津々の2歳長男や娘が車に乗る姿も披露した。

最後に「そしてピスタチオちゃん、ちゃんとお礼が言えてなかったけど今まで本当にありがとうね 最高の相棒だったよ」と感謝した。

ポルシェ992 GT3（911 GT3）ツーリングは、ポルシェの公式サイトでは新車価格が2800万円超の高級車。ユージは、前に乗っていた991.2GT3は2022年に購入したと明かしている。また、今年の8月には「車は今は2台、バイクも2台。それで未来の話をすると車がもう1台、バイクがもう1台」と語り、メルセデス・ベンツのGクラスとランドローバーのディフェンダーの2台を所有していると明かしていた。

フォロワーからは「羽なしがまたオシャレです！」「カッコいい！！」「御納車おめでとうございます」「ほんまにリッチ」などの声が寄せられていた。