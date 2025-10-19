CAMPER AW新作PELOTAS 30周年記念モデルと新色をチェック

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER」のアイコンラインPELOTASが、2025AWで誕生30周年を迎えました♡手縫いサッカーボールをイメージした独自デザインは耐久性と品質を兼ね備え、今年はブラッシュ仕上げやボクシングブーツ風の新色モデルも登場。公式オンラインストアや一部店舗で発売中、ブラック×グリーンやバイカラーなど秋冬コーデにぴったりのラインナップです♪

PELOTAS誕生30周年の魅力

1995年誕生のPELOTASは、スペイン語で「ボール」を意味する名前通り、手縫いヴィンテージサッカーボールから着想を得たデザイン♡

創業以来、マヨルカで培った職人技と耐久性を誇るCAMPERの象徴で、87個のラバーボールで構成されたアウトソールやLWG認証のヨーロッパ産レザーで長く愛用できます。

GALLEST、ららぽーとTOKYO-BAYに初出店♡限定アイテムも登場

2025AWの新作ラインナップ

Pelotas Ariel 25AW/green

Pelotas Ariel 25AW/ burgundy

Pelotas Ariel 25AW/ boots

Pelotas Ariel 25AW/Twins

2025AWでは、Pelotas Arielのブラッシュ仕上げや90年代アーカイブを基にしたボクシングブーツ風モデル、TWINSモデルなどが登場♡

新色はブラック×グリーンやバーガンディ、TWINSモデルは49,500円（税込）。Pelotas Arielは41,800円（税込）、ボクシングブーツは53,900円（税込）で公式オンラインストアと一部店舗で販売中。

躍動感あふれるキャンペーンヴィジュアル

新キャンペーンではロンドンを舞台に、主人公Queenieが大学生活を楽しむ姿を表現♡

撮影は英国人フォトグラファーElaine Constantineが担当し、1990年代のドキュメンタリー風スタイルで躍動感を捉えています。

CAMPER新丸の内ビルや渋谷PARCOなど、一部店舗でヴィジュアル展示も楽しめます♪

CAMPER AWで秋冬コーデを格上げ

CAMPER AWのPELOTAS 30周年記念モデルは、耐久性と職人技を感じるタイムレスなデザインが魅力♡

Pelotas Arielの新色ブラック×グリーンやバーガンディ（41,800円）、ボクシングブーツ（53,900円）、TWINSモデル（49,500円）で秋冬コーデを格上げできます。

公式オンラインストアや一部店舗で展開中、キャンペーンヴィジュアルもぜひチェックして♪