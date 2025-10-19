CAMPER AW新作PELOTAS 30周年記念モデルと新色をチェック
スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER」のアイコンラインPELOTASが、2025AWで誕生30周年を迎えました♡手縫いサッカーボールをイメージした独自デザインは耐久性と品質を兼ね備え、今年はブラッシュ仕上げやボクシングブーツ風の新色モデルも登場。公式オンラインストアや一部店舗で発売中、ブラック×グリーンやバイカラーなど秋冬コーデにぴったりのラインナップです♪
PELOTAS誕生30周年の魅力
1995年誕生のPELOTASは、スペイン語で「ボール」を意味する名前通り、手縫いヴィンテージサッカーボールから着想を得たデザイン♡
創業以来、マヨルカで培った職人技と耐久性を誇るCAMPERの象徴で、87個のラバーボールで構成されたアウトソールやLWG認証のヨーロッパ産レザーで長く愛用できます。
GALLEST、ららぽーとTOKYO-BAYに初出店♡限定アイテムも登場
2025AWの新作ラインナップ
Pelotas Ariel 25AW/green
Pelotas Ariel 25AW/ burgundy
Pelotas Ariel 25AW/ boots
Pelotas Ariel 25AW/Twins
2025AWでは、Pelotas Arielのブラッシュ仕上げや90年代アーカイブを基にしたボクシングブーツ風モデル、TWINSモデルなどが登場♡
新色はブラック×グリーンやバーガンディ、TWINSモデルは49,500円（税込）。Pelotas Arielは41,800円（税込）、ボクシングブーツは53,900円（税込）で公式オンラインストアと一部店舗で販売中。
躍動感あふれるキャンペーンヴィジュアル
新キャンペーンではロンドンを舞台に、主人公Queenieが大学生活を楽しむ姿を表現♡
撮影は英国人フォトグラファーElaine Constantineが担当し、1990年代のドキュメンタリー風スタイルで躍動感を捉えています。
CAMPER新丸の内ビルや渋谷PARCOなど、一部店舗でヴィジュアル展示も楽しめます♪
CAMPER AWで秋冬コーデを格上げ
CAMPER AWのPELOTAS 30周年記念モデルは、耐久性と職人技を感じるタイムレスなデザインが魅力♡
Pelotas Arielの新色ブラック×グリーンやバーガンディ（41,800円）、ボクシングブーツ（53,900円）、TWINSモデル（49,500円）で秋冬コーデを格上げできます。
公式オンラインストアや一部店舗で展開中、キャンペーンヴィジュアルもぜひチェックして♪