◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第５戦 ソフトバンク１―７日本ハム（１９日、みずほペイペイドーム）

どうしたらいいのか。小久保監督は深い悩みの中にいるのではなかろうか。連勝スタートで、アドバンテージの1勝と合わせてCS突破へ一気に王手をかけながら、そこから予期せぬ3連敗。気付けば相手の日本ハムにも、日本シリーズ進出へ王手をかけられた。

「こんなはずじゃなかった」。心の中ではそう思っていても不思議ではない。ただ、これが現実だ。だからこそ、小久保監督はチームを指揮する責任ある身として「明日（20日）がパ・リーグ最後の試合。今年戦った一騎打ちのチームとやりきり、勝ったら日本シリーズ、負けたら今シーズン終了。分かりやすい。やるだけです」と気丈に振る舞ったのではなかろうか。

そういうことだ。20日の最終第6戦は「勝てば天国、負ければ地獄」の大一番。日本シリーズを前に大一番という表現は大げさかもしれないが、リーグ連覇の王者にとっては「絶対に負けられない一戦」であることには変わりない。何としても勝利し、この犹貝瓩鮠茲蟇曚┐覆韻譴个覆蕕覆ぁ

もちろん、強い思いだけで勝てるほど甘い世界でないことは百も承知だ。負けにはそれなりの理由がある。そこをあぶり出し、反省し、試合に生かす。「勝利」はその先にある。

小久保ホークスが窮地に立った最大の理由は、日本ハムの主砲レイエスにいいように仕事をさせてしまっているからだろう。5試合で4本塁打を含む17打数9安打6打点。得点源でもあるこの助っ人を止めない限り、おそらく、小久保ホークスに明るい未来は訪れない。

もう一つ。個人的に気がかりなのは「与四死球の多さ」だ。この5試合でソフトバンク投手陣が与えた四死球は計24個（四球22、死球2）。3連敗を喫したこの3試合だけでも16四球を与え、その内の7四球が相手の得点に直結している。

一方の日本ハムは、この5試合で計10四死球（四球9、死球1）とソフトバンクの半分以下に抑えており、3連勝したこの3試合に限るとわずか3四球だけだ。四球が全てではないが、勝敗に影響を与えていることは明白だろう。

最終第6戦はエースのモイネロが先発する。その後も藤井、松本裕、杉山と自慢の中継ぎ陣を一気につぎ込めるだけに制球難から崩れることは考えにくいが、無駄な走者は得点につながりやすいことを肝に銘じ、勝負の一戦に臨みたい。

（石田泰隆）