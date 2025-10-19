◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク3―6ハンファイーグルス（16日、SOKKEN）

ソフトバンクの育成3年目、内野海斗投手（21）が1回を三者凡退で抑えた。

7回に4番手で登板。先頭打者をこの日最速となる146キロの真っすぐで右飛。その後はフォークで二者連続空振り三振とした。「真っすぐもしっかり投げることができたし、変化球もいい高さだった」と振り返った。

福岡県出身。広島・武田高から投手を始めた最速151キロの本格派右腕だ。ただ、入団してからはけがに悩まされた。昨年の春に腰椎分離症、同5月ごろ右肩の炎症になった。今年2月の春季キャンプでは途中で右肩炎症が再発。ようやく6月に実戦復帰した。

フェニックス・リーグは初めての参加で、2試合目の登板。前回は17日のくふうハヤテ戦（ひなたひむか）で1回を投げたが2ランを浴びるなど2点を失った。「真っすぐのコースが甘く、変化球でストライクが取れなかった」と振り返る。

この日はブルペンで球の回転数や回転軸などが分かる機器「トラックマン」を使って自身の球を確認しながら投球。それが試合でもいい高さに投げることができた。

斉藤和巳3軍監督（47）は「真っすぐも力強く投げていたし、追い込んでからのフォークも高さも間違えずに投げ切れた」とした上で「普通に投げたら、あれくらい投げられる能力を持っている。これをどう継続できるか。きょうはよかっただけじゃなく、常にきょうもよかったという風に続いていかないと本当の自信には変えていけない」と期待を込めた。

内野ももちろん自覚している。「自分が決めたテーマで試合に臨んで、少しでもいいものを得られる時間にしたい」と強調した。（浜口妙華）