10月以降のパターはテーラーメイドが1位に！ 渋野日向子効果も!?【パター売り上げランキング】
今年の上半期のパターはオデッセイ、ピンがトップを争ってきたが、10月以降はテーラーメイドがトップになることが増えた。今週のランキングでは2週連続で『スパイダーZT』が1位になり、5位に『スパイダーツアーX 2025』、8位にも『スパイダーツアーX 2024』がランクインしている。『スパイダーツアーX』は10月から渋野日向子が使い始めたことも話題になった。テーラーメイドのパターについて、PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。
【写真】テーラーメイド、L.A.B、オデッセイのゼロトルク系のオススメ8モデルを公開！
「今年のパターはゼロトルクが話題になりましたが、ゼロトルク系のパターではブームを作った『L.A.B.ゴルフ』とテーラーメイドの『スパイダーZT』が市場をリードしています」後発だった『スパイダーZT』が1位になった理由は？「パターとしての完成度が高かったことと、スパイダーの良さを融合したところが良かったと思います。長さのバリエーションもスタンダードタイプ、中尺、長尺とあって、意外と38インチくらいの中尺も人気です」かつてトラスパターで大ブームを起こしたテーラーメイドだが、今年はそれ以来となるテーラーメイドパター旋風が起きている。【パター売り上げランキング トップ3】1位 テーラーメイド スパイダーZT2位 ピン スコッツデール3位 オデッセイ Ai-ONE スクエア2スクエア※データ提供：矢野経済研究所、10月6日〜10月12日のデータ◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
富士通レディース 最終成績
4位以下は？ パター売り上げランキング トップ10をチェック
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
パット好調で今季2勝目&賞金1億円突破！ 河本結がどんなグリーンでも完璧に対応できる理由とは？【優勝者のスイング】
安田祐香がドレスアップしました【女子プロ写真】
「今年のパターはゼロトルクが話題になりましたが、ゼロトルク系のパターではブームを作った『L.A.B.ゴルフ』とテーラーメイドの『スパイダーZT』が市場をリードしています」後発だった『スパイダーZT』が1位になった理由は？「パターとしての完成度が高かったことと、スパイダーの良さを融合したところが良かったと思います。長さのバリエーションもスタンダードタイプ、中尺、長尺とあって、意外と38インチくらいの中尺も人気です」かつてトラスパターで大ブームを起こしたテーラーメイドだが、今年はそれ以来となるテーラーメイドパター旋風が起きている。【パター売り上げランキング トップ3】1位 テーラーメイド スパイダーZT2位 ピン スコッツデール3位 オデッセイ Ai-ONE スクエア2スクエア※データ提供：矢野経済研究所、10月6日〜10月12日のデータ◇ ◇ ◇人気パターを調査。関連記事『パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
富士通レディース 最終成績
4位以下は？ パター売り上げランキング トップ10をチェック
パター迷子必見！山下美夢有も愛用の“セミアーク系マレット”&短い距離が入る”ゼロトルク”がブーム！【最新34モデル試打】
パット好調で今季2勝目&賞金1億円突破！ 河本結がどんなグリーンでも完璧に対応できる理由とは？【優勝者のスイング】
安田祐香がドレスアップしました【女子プロ写真】