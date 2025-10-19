宮野真守、8thアルバムより先行配信第3弾曲「Mirror」配信＆ミュージックビデオ公開スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ・映画・舞台・ドラマなど様々なフィールドで活躍する声優・俳優・歌手の宮野真守が、約3年ぶりとなる8thアルバムを11月19日にリリース。こちらの先行配信第3弾「Mirror」が各音楽サービスにて配信開始され、ミュージックビデオもYouTubeにて公開となった。

「Mirror」は、宮野真守の楽曲を数多く手掛ける盟友「sty」が担当。8thアルバムのリード曲にもなっており、歌詞には様々なジャンルに跨り活躍を続ける宮野のこれからの決意表明ともとれるような内容に仕上がっている。ミュージックビデオは全編ダンス映像となっており、ダンサーを引き連れた非常にパワフルで見どころ満載の内容になっている。2つの世界がエフェクトとともに描かれ、それぞれの衣装やシチュエーションなど何度見ても楽しめるため、ぜひ繰り返し見てほしい。

「Mirror」も収録された8thアルバム『FACE』が11月19日にリリース。本作には宮野の変幻自在で多面的な魅力が凝縮されており、ジャケット写真はアシンメトリーなアートメイクや自分自身と向かい合う二人の宮野真守の姿から、多彩で多面的な宮野真守のエンターテインメント性が見て取れるに内容となっている。

初回限定盤・通常盤で異なったアプローチのジャケット写真になっているため、それぞれの良さを楽しんでほしい。

来月11月22日からは「MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜」と銘打ったライブツアーが開催。すでにお知らせされている国内3箇所（宮城・兵庫・神奈川）のチケットプレオーダー現在受付中。こちらのチケットは誰でも申し込めるチケット先行受付となるため、ぜひ奮って応募をしてほしい。ニューアルバム「FACE」を引っ提げた内容となり、すでに公開中のライブビジュアルや、“VACATIONING!”のリゾート感がどのように活かされるのかお楽しみに。

新曲のリリース、各種テレビ番組や年末の音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」（12/27）への出演、そして11月にはフルアルバムのリリースに続き、海外を含めたライブツアーなど充実したアーティスト活動を展開する宮野真守。自身の最高を更新し続ける今後の活躍に引き続き、ぜひご注目を。

●配信情報先行配信第3弾「Mirror」作詞・作曲・編曲：sty配信中

配信リンクはこちら

https://lnk.to/MM_Mirror

先行配信第2弾

「R.P.G」

作詞：SHOW 作曲：Dirty Orange・SHOW 編曲：Dirty Orange

配信中

配信リンクはこちら

https://lnk.to/MM_RPG

先行配信第1弾

「ジャンプしてみて」

作詞：森田和樹 作曲：森田和樹・EFFY 編曲：EFFY

各音楽サービスにて配信中

配信リンクはこちらをチェック！

https://lnk.to/MM_JumpShiteMite

TikTokにて「ジャンプチャレンジ」企画が実施中！

https://www.tiktok.com/effect/JUMP-CHALLENGE-2812549999

●リリース情報

8thアルバム

『FACE』

11月19日発売

【初回限定盤（CD+Blu-ray）】



税込：￥4,950（税込）

フォトブック封入＆スペシャルケース仕様

【通常盤（CD Only）】



税込：￥3,630（税込）

※収録内容などは後日お知らせいたします

※アルバムの予約受付はこちらから

https://lnk.to/MM_8thAL_release

●ライブツアー情報

MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜

11月22日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台

11月23日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台

11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月30日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール

12月13日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 神奈川・横浜アリーナ

12月14日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 神奈川・横浜アリーナ

※海外公演（上海・台北）の詳細は後日お知らせいたします

チケット料金：12,100円（税込）

9月12日（金）正午より各プレイガイドよりプレオーダー受付開始

チケット配信一覧はこちら

https://tix.to/MM_VACATIONING

関連リンク

宮野真守オフィシャルサイト

https://miyanomamoru.com