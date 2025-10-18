声優･アーティストの伊東健人、移籍第1弾EPリリース＆3rd LIVE開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アーティストとして活動中の伊東健人が、誕生日の本日10月18日にポニーキャニオンへ移籍することを伊東健人公式YouTubeチャンネルにて発表した。

それに伴って移籍第1弾となる3rd EP「ShAdow」が2026年1月21日にリリースされることも決定した。

今回のEPのテーマは「他者に見せている表向きの部分ではなく、本来の自分や本能」となっており、ジャンルの異なる楽曲4曲が収録される。それぞれの楽曲を提供した作家陣は、1曲目「Answer」は大和、2曲目「MeAningless」はzakbee、ほか小林私、buzzGと伊東健人と馴染みのあるメンバーが参加しており、今からどんな曲になるのか楽しみにしてほしい。

また、ポニーキャニオンのECサイト「きゃにめ」限定でCDもリリースされる。CDは4曲に加えて、Kent Ito 2nd LIVE“River at Sunrise”LIVE CD(8曲)と、ジャケット写真撮影時のアナザーカットを収録したブックレットが封入されたパッケージとなっている。

さらに「Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain”」と新曲発表ライブ“Recent”が12月28日にKanadevia Hall(旧TOKYO DOME CITY HALL)にて開催されることも解禁された。バックバンドメンバーは2nd LIVEと同じくギターに和賀裕希、ベースにナツメユウキ、ドラムスにゆーまお（ヒトリエ）、キーボードにAkkiが出演。新曲発表ライブには、大和、zakbee、小林私、buzzGがトークゲストとして出演予定となっている。

10月18日よりチケットの先行受付が開始となっているので、年末はぜひ伊東健人と一緒に楽しんでほしい。

＜伊東健人 コメント＞

様々なご縁があり、この度ポニーキャニオンからデビューすることになりました。

これらも全て、今まで僕と仕事で関わってくれた皆様…そして作品や音楽を通して色んな風景を一緒に見て来てくださったファンの皆様のおかげです。

全ては巡り合わせなんだって、実感したこの準備期間でした。

またここに、色んな方々が一息つける場所、または逃げ場、遊び場、または心の明かりを灯せる場所…そんな場所を建てていけたらと思います。

末長くよろしくお願いします。

＜大和 コメント＞

個人的な話になりますが、僕が今の事務所に入って初めて作った曲を歌って頂いたのが伊東さんで、勝手に強い思い入れを抱いておりました。

そんな伊東さんの新たな門出に、こうしてお話を頂けた事がすごく嬉しいです。気合を入れて、一緒に最強の曲を作りたいと思います！

＜zakbee コメント＞

また一緒に曲作り出来る事を嬉しく思います。踊れる曲！とオーダーをもらい、ならばと僕のジプシールンバ調ギターをKANさんにベース・ミュージックにしてもらいました。

歌詞は伊東さんと一緒に(ってほぼ伊東さんが書いたけど笑) 伊東健人らしい大人なダンスミュージックになったと思います。乞うご期待！

＜小林私 コメント＞

伊東健人さんに曲書いていいことになりました。やったぜ

事前にこんなイメージです！と言葉を頂きつつ、想定の曲で挙げられたのが小林私の曲だったのでﾎﾅ…と書かせていただいたところマジで難しいのをぶん投げてしまった。イトケンが難しい曲歌ってるの聞きたくて…

このコメント書いてる段階では全然まだナシになる可能性あって凄い。

＜buzzG コメント＞

健ちゃんと「俺たちボカロPデビューめっちゃ近いよね〜。」なんて話をしてから約15年、まさか声優になった彼にオリジナル楽曲を書き下ろすことになるとは。不思議と縁は巡り巡るものだなあ、と感慨深い気持ちになりました。楽曲の行く末がとても楽しみです。

●ライブ情報Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain” & 新曲発表ライブ“Recent”2025年12月28日(日) 【東京】Kanadevia Hall

新曲発表ライブ“Recent”

開場13:30 /開演14:30 /終演16 :00（予定）

ゲスト：大和、zakbee、小林私、buzzG

バンドメンバー：和賀裕希（Gt.）、ナツメユウキ（Ba.）、ゆーまお（Dr.）、Akki（Key.）

Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain”

開場17:00 /開演18:00 /終演19:30（予定）

バンドメンバー：和賀裕希（Gt.）、ナツメユウキ（Ba.）、ゆーまお（Dr.）、Akki（Key.）

チケット先行受付ページ

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/307

先行販売

申込受付期間 2025/10/18(土) 〜 2025/10/28(火) 23:59

抽選結果発表 2025/10/31(金) 19:00以降

支払手続期間 2025/10/31(金) 19:00 〜 2025/11/03(月) 23:59

一般発売日：後日発表

チケット

新曲発表ライブ“Recent”

一般チケット：6,000円(税込)

Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain”

一般チケット：8,000円(税込)

グッズ付きチケット：13,000円(税込)

※グッズ（非売品）：パンフレット[新規撮りおろし写真、インタビューなど]、ライブ限定インスタント風フォトカード帳

グッズ付き通しチケット：19,000円(税込)

※グッズ（非売品）：パンフレット[新規撮りおろし写真、インタビューなど]、ライブ限定インスタント風フォトカード帳、ライブ限定インスタント風フォトカード(2枚)

※別途ドリンク代500円（※現金のみ）がかかります。

※グッズ付きチケットとグッズ付き通しチケットの「パンフレット」「ライブ限定インスタント風フォトカード帳」は同じアイテムとなります。

※開場 / 開演時間は変更になる場合がございます。

●リリース情報

Kent Ito 3rd EP

「ShAdow」

2026年1月21日発売

【きゃにめ限定（CD）】

品番：SCCG.00180

価格：￥6,600（税込）

https://canime.jp/kent_ito/

Digital EP

品番：PCSP.06996

※リード曲（M1）のみ2025年12月29日(月)先行配信！

＜収録内容＞

【配信】

M1. Answer ※先行配信はこちらの曲のみ

M2. MeAningless

M3. タイトル未定

M4. タイトル未定

【きゃにめ限定】

＜Disc1＞

M1. Answer

M2. MeAningless

M3. タイトル未定

M4. タイトル未定

M5. Answer（Instrumental）

M6. MeAningless（Instrumental）

M7. タイトル未定（Instrumental）

M8. タイトル未定（Instrumental）

＜Disc2＞

M1. festa la Vita

M2. パレード

M3. 意味愛

M4. 歩幅

M5. SHELTTER SONG

M6. River at Sunrise

M7. magic number

M8. Heart Felt

封入特典

・2025年7月28日開催、Kent Ito 2nd LIVE“River at Sunrise”LIVE CD(8曲)

・スペシャルブックレット（ジャケット写真撮影の際のアナザーカット収録）

＜伊東健人プロフィール＞

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』観音坂独歩役や、『【推しの子】』雨宮吾郎／ゴロー役、『ヲタクに恋は難しい』二藤宏嵩役などに出演。アーティストとしては2022年にデビューし、昨年3月には、2枚目のEPとなる『咲音』をリリースしている。

＜EP参加作家プロフィール＞

・大和

バンド「大凶作」「DOPEDOWN」や、ギタリスト集団「G.O.D. GUITARIST ON DEMAND」「G5 Project」、声優・夏吉ゆうことの音楽ユニット「Arika」などで活動。

また、超絶ギタリスト集団「G.O.D. GUITARISTS ON DEMAND」「G5 Project」にも中枢メンバーとして参加しており、若いギタリストからの支持も厚く、使用機材を真似するギターキッズが後を絶たない。

動画サイトへの動画投稿も行っており、総再生数は300万回以上。

楽曲制作、ギター演奏、ライブサポートの他にも、楽器メーカーや代理店とともに楽器店等での機材セミナーやDTMプラグイン制作/販売、映像監督、デザインetc、幅広く活動している。

・zakbee

元POMERANIANSの鍵盤Voとしてビクターより2004年デビュー。近年はPV・CM劇伴、楽曲提供、歌ディレクション等にて活動。悠木碧様、仲谷明香様、水瀬いのり様、EMERGENCY様、花澤香菜様、ChouCho様、寺島拓篤様、VAZZROCK様、あまさしお様、華Doll*様、アオペラ様など作詞作曲編曲等を担当。

華Doll*には彼らの1stCDからヴォーカルディレクターとして参加。これまで多くのレコーディングに携わり、キャストスタッフと共に華Doll*の楽曲を紡ぎ出す。

・小林私

1999年1月18日、東京都あきる野市生まれのシンガーソングライター。多摩美術大学在学時に音楽活動を本格的に開始。自身のYouTubeチャンネルでオリジナル曲やカバー曲を配信し注目を集め、チャンネル登録者数は現在16万人を超えている。2023年4月からキングレコード内のレーベル・HEROIC LINEの所属となり、同年6月にメジャー第1弾となる3rdアルバム「象形に裁つ」をリリース。2024年8月にはアニメタイアップ曲を含む4thアルバム「中点を臨む」を発表した。

・buzzG

鋭さと叙情を同居させたギターサウンド、感情の機微を掬い取る歌詞世界、そしてドラマチックなメロディラインが特徴のボカロP / 作詞・作編曲家。

2009年より活動を開始し、代表作に「しわ」「アルビノ」「かくれんぼ」「ワールド・ランプシェード」などを持つ。

VOCALOID楽曲にとどまらず、アーティスト・VTuberなどへの楽曲提供、プロデュース、ギター演奏なども手掛けている。

関連リンク

伊東健人オフィシャルサイト

https://kent-ito.com