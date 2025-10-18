「FLOW WORLD TOUR 2025 “NARUTO THE ROCK”」が、10月12日にロンドンでついに開幕！！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ロックバンド・FLOWが、世界ツアー「FLOW WORLD TOUR 2025 “NARUTO THE ROCK”」を開催。

このツアーでは、大人気アニメ『NARUTO-ナルト-』の楽曲だけで構成された特別なセットリストを披露。ツアーは10月12日にロンドンで開幕し、その後ヨーロッパと北米を巡る。

【1st. STAGE / Europe】は、10月12日にロンドンからスタート。ノルウェー、スウェーデン、ポーランド、イタリアなど、FLOWとして初上陸となる国々を含む11カ国・全13公演が行われる。

【2nd. STAGE / North America】は、11月13日にモントリオールからスタート。フィラデルフィア（ペンシルベニア州）などの初公演地を含め、北米全域で18公演を予定している。

チケットは現在、全世界で販売中！完売前にぜひゲットしてほしい。

今回のツアーでは、「GO!!!」「Sign」「GOLD」といった代表曲のほか、FLOWと『NARUTO-ナルト-』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』の強い絆を感じられる楽曲を披露予定。さらに、「遥か彼方」「シルエット」など、『NARUTO-ナルト-』の人気テーマソングのカバーも含まれており、ヨーロッパと北米で合計30公演以上が予定されている。

2023年には、『NARUTO-ナルト-』シリーズの名曲を新たなアレンジでカバーしたアルバム『FLOW THE COVER 〜NARUTO縛り〜』をリリース。そして2024〜2025年にかけては、ヨーロッパ、北米、南米、アジアを巡る過去最大規模のワールドツアーを開催。情熱と一体感あふれるステージで世界中のファンを魅了している。

SNS上では、各国のファンが全力で『NARUTO-ナルト-』の楽曲を歌い上げる様子が多く投稿され、FLOWの「世界に響く音楽」の力を証明している。FLOWおよびSACRA MUSICの公式SNSをフォローして、今後の最新情報をお見逃しなく！

Songs guaranteed to perform

遥か彼方

ビバ★ロック

GO!!!

Re:member

Hero’s Come Back!!

CLOSER

Sign

シルエット

…and more!!!

Spotify Playlist:

https://open.spotify.com/playlist/6ITwtBE7xIakbChGPKTWs0?si=1KJKOY-vQaihvzOSCdL_5A

●ライブ情報“FLOW WORLD TOUR 2025 ‘NARUTO THE ROCK’ ”【1st. STAGE / Europe】SUN, OCT 12, 2025 LONDON, ENGLANDMON, OCT 13, 2025 PARIS, FRANCEWED, OCT 15, 2025 BRUSSELS, BELGIUMTHU, OCT 16, 2025 EINDHOVEN, NETHERLANDSSAT, OCT 18, 2025 COLOGNE, GERMANYMON, OCT 20, 2025 OSLO, NORWAYWED, OCT 22, 2025 STOCKHOLM, SWEDENFRI, OCT 24, 2025 BERLIN, GERMANYSUN, OCT 26, 2025 KRAKOW, POLANDTUE, OCT 28, 2025 HAMBURG, GERMANYSUN, NOV 2, 2025 ZURICH, SWITZERLANDMON, NOV 3, 2025 MILAN, ITALYWED, NOV 5, 2025 BARCELONA, SPAIN

【2nd. STAGE / North America】

THU, NOV 13, 2025 MONTREAL, CANADA

FRI, NOV 14, 2025 PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA

SUN, NOV 16, 2025 BOSTON, MASSACHUSETTS

MON, NOV 17, 2025 NEW YORK, NEW YORK

TUE, NOV 18, 2025 WASHINGTON, D.C.

THU, NOV 20, 2025 TORONTO, CANADA

FRI, NOV 21, 2025 CHICAGO, ILLINOIS

SUN, NOV 23, 2025 CLEVELAND, OHIO

WED, NOV 26, 2025 DENVER, COLORADO

SAT, NOV 29, 2025 VANCOUVER, CANADA

MON, DEC 1, 2025 SEATTLE, WASHINGTON

TUE, DEC 2, 2025 PORTLAND, OREGON

FRI, DEC 5, 2025 SAN JOSE, CALIFORNIA

SUN, DEC 7, 2025 PHOENIX, ARIZONA

MON, DEC 8, 2025 ANAHEIM, CALIFORNIA

THU, DEC 11, 2025 DALLAS, TEXAS

FRI, DEC 12, 2025 SAN ANTONIO, TEXAS

TUE, DEC 16, 2025 ORLANDO, FLORIDA

※日本での公演予定はありません。

●リリース情報

カバーアルバム

『FLOW THE COVER 〜NARUTO縛り〜』

発売中

【期間限定通常盤】

品番：VVCL-2340〜VVCL-2342

価格：￥6,600（税込）

世界的に大ヒットしている日本のアニメ「NARUTO-ナルト-」シリーズの主題歌を多く担当してきたFLOWが、同シリーズのTVアニメを彩った主題歌をリアレンジしてカバー。自身の「Sign」と「GO!!!」もセルフカバーし収録。

