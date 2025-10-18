「FLOW WORLD TOUR 2025 “NARUTO THE ROCK”」が、10月12日にロンドンでついに開幕！！

ロックバンド・FLOWが、世界ツアー「FLOW WORLD TOUR 2025 “NARUTO THE ROCK”」を開催。

このツアーでは、大人気アニメ『NARUTO-ナルト-』の楽曲だけで構成された特別なセットリストを披露。ツアーは10月12日にロンドンで開幕し、その後ヨーロッパと北米を巡る。
【1st. STAGE / Europe】は、10月12日にロンドンからスタート。ノルウェー、スウェーデン、ポーランド、イタリアなど、FLOWとして初上陸となる国々を含む11カ国・全13公演が行われる。

【2nd. STAGE / North America】は、11月13日にモントリオールからスタート。フィラデルフィア（ペンシルベニア州）などの初公演地を含め、北米全域で18公演を予定している。

チケットは現在、全世界で販売中！完売前にぜひゲットしてほしい。

今回のツアーでは、「GO!!!」「Sign」「GOLD」といった代表曲のほか、FLOWと『NARUTO-ナルト-』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』の強い絆を感じられる楽曲を披露予定。さらに、「遥か彼方」「シルエット」など、『NARUTO-ナルト-』の人気テーマソングのカバーも含まれており、ヨーロッパと北米で合計30公演以上が予定されている。

2023年には、『NARUTO-ナルト-』シリーズの名曲を新たなアレンジでカバーしたアルバム『FLOW THE COVER 〜NARUTO縛り〜』をリリース。そして2024〜2025年にかけては、ヨーロッパ、北米、南米、アジアを巡る過去最大規模のワールドツアーを開催。情熱と一体感あふれるステージで世界中のファンを魅了している。

SNS上では、各国のファンが全力で『NARUTO-ナルト-』の楽曲を歌い上げる様子が多く投稿され、FLOWの「世界に響く音楽」の力を証明している。FLOWおよびSACRA MUSICの公式SNSをフォローして、今後の最新情報をお見逃しなく！

Songs guaranteed to perform
遥か彼方
ビバ★ロック
GO!!!
Re:member
Hero’s Come Back!!
CLOSER
Sign
シルエット
…and more!!!

●ライブ情報
“FLOW WORLD TOUR 2025 ‘NARUTO THE ROCK’ ”
【1st. STAGE / Europe】
SUN, OCT 12, 2025　LONDON, ENGLAND
MON, OCT 13, 2025　PARIS, FRANCE
WED, OCT 15, 2025　BRUSSELS, BELGIUM
THU, OCT 16, 2025　EINDHOVEN, NETHERLANDS
SAT, OCT 18, 2025　COLOGNE, GERMANY
MON, OCT 20, 2025　OSLO, NORWAY
WED, OCT 22, 2025　STOCKHOLM, SWEDEN
FRI, OCT 24, 2025　BERLIN, GERMANY
SUN, OCT 26, 2025　KRAKOW, POLAND
TUE, OCT 28, 2025　HAMBURG, GERMANY
SUN, NOV 2, 2025　ZURICH, SWITZERLAND
MON, NOV 3, 2025　MILAN, ITALY
WED, NOV 5, 2025　BARCELONA, SPAIN

【2nd. STAGE / North America】
THU, NOV 13, 2025　 MONTREAL, CANADA
FRI, NOV 14, 2025　PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
SUN, NOV 16, 2025　BOSTON, MASSACHUSETTS
MON, NOV 17, 2025　NEW YORK, NEW YORK
TUE, NOV 18, 2025　WASHINGTON, D.C.
THU, NOV 20, 2025　TORONTO, CANADA
FRI, NOV 21, 2025　CHICAGO, ILLINOIS
SUN, NOV 23, 2025　CLEVELAND, OHIO
WED, NOV 26, 2025　DENVER, COLORADO
SAT, NOV 29, 2025　VANCOUVER, CANADA
MON, DEC 1, 2025　SEATTLE, WASHINGTON
TUE, DEC 2, 2025　PORTLAND, OREGON
FRI, DEC 5, 2025　SAN JOSE, CALIFORNIA
SUN, DEC 7, 2025　PHOENIX, ARIZONA
MON, DEC 8, 2025　ANAHEIM, CALIFORNIA
THU, DEC 11, 2025　DALLAS, TEXAS
FRI, DEC 12, 2025　SAN ANTONIO, TEXAS
TUE, DEC 16, 2025　ORLANDO, FLORIDA

●リリース情報
カバーアルバム
『FLOW THE COVER 〜NARUTO縛り〜』
発売中

【期間限定通常盤】
品番：VVCL-2340〜VVCL-2342
価格：￥6,600（税込）

世界的に大ヒットしている日本のアニメ「NARUTO-ナルト-」シリーズの主題歌を多く担当してきたFLOWが、同シリーズのTVアニメを彩った主題歌をリアレンジしてカバー。自身の「Sign」と「GO!!!」もセルフカバーし収録。

©2002 MASASHI KISHIMOTO
©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2017 BORUTO All Rights Reserved.

