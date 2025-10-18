12（いつ）もあなたにイイ音を！mora ハイレゾ配信12周年キャンペーンスタート！第1弾は大感謝ポイントプレゼント企画！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

高音質でアニソンを楽しめる音楽ダウンロードサービス「mora 〜WALKMAN®公式ミュージックストア〜」が、2025年10月にハイレゾ音源配信開始12周年を迎えた。これを記念して、「12（いつ）もあなたにイイ音を！mora ハイレゾ配信12周年キャンペーン」がスタートした。

本キャンペーンでは、ハイレゾ音源の魅力をさらに感じていただくため様々な企画を実施。第1弾として、日ごろmoraをご利用いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて、 「大感謝ポイントプレゼント企画」を実施する。

2025年10月17日（金）から10月28日（火）の12日間、ハイレゾ音源を合計1,000円（税込）以上購入した方全員にmoraポイント100ptをプレゼント。是非この機会にハイレゾ音源を楽しんでほしい。

現在moraでは「アニメ主題歌 秋 2025」特集も展開中！

moraサイト内「アニメ主題歌 秋 2025」特集はこちら

https://mora.jp/special/anime/

尚、毎年恒例の「mora ハイレゾ大使」には、moraでも人気の高いアーティストが登場予定。大使就任を記念した「mora独占コンテンツ」の配信やその他企画も用意されている。

12周年の本年は、12月に第2弾発表を予定しているので、後日発表の続報に乞うご期待！

キャンペーン企画第1弾：大感謝ポイントプレゼント

期間：2025年10月17日(金)〜2025年10月28日(火)23時59分

対象：期間内にハイレゾ音源を合計1,000円以上お買物された方全員

プレゼント ：moraポイント 100pt

※ポイントは11月下旬にアカウントへ自動付与され、自動付与後にメールにてお知らせ致します。

※本企画は別途エントリーや応募等は必要ございません。

※ポイント・クーポンを除いたお支払合計額税込1,000円以上が対象になります。

※本企画でプレゼントされるポイントは、一律100ptとなります。

※購入が別々のカートで複数回に分かれていても、同一アカウントでの期間内購入額が1,000円以上でしたら本企画の対象となります。

キャンペーン詳細は下記、特設ページをご覧ください。

12（いつ）もあなたにイイ音を！mora ハイレゾ配信12周年キャンペーン特設ページ

https://mora.jp/topics/osusume/hires12year_cp/

＜ハイレゾ音源とは＞

「ハイレゾ音源」とは、従来のCD を超える情報量を持つ高音質音源。

従来の圧縮音源では十分に伝えきれなかった楽器や声の生々しさや艶、ライブ会場の空気感や臨場感などのディテールに触れることで、音楽をより感動的に体感することが可能です。

＜「mora」に関して＞

最新ヒット曲から邦楽、洋楽の名盤をハイレゾ・ロスレス・AACで配信中

豊富な決済方法でパソコン、スマホ(Android/iPhone)等から簡単に購入、再生ができます。

購入した楽曲はいろいろな端末で10回まで再ダウンロードできます。

※WALKMAN®、ウォークマン®、およびそのロゴは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ 「mora」およびモーラの名称、ロゴは、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズの登録商標です。

※ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

関連リンク

「mora〜WALKMAN®公式ミュージックストア〜」

https://mora.jp/

Moraサイト内「アニメ主題歌 秋 2025」特集

https://mora.jp/special/anime/