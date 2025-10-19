◆自動車レース▼スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第１日（１８日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）

ＧＴ５００クラスの決勝は、１００号車「スタンレー・シビックタイプＲ―ＧＴ」（クニミツ）が制した。今季７戦目にして、ホンダ勢にとって悲願の初優勝となった。

＊ ＊ ＊

３７号車「デロイト・トムスＧＲスープラ」、１号車「ａｕトムスＧＲスープラ」の２台が無念のリタイアとなる大荒れの展開となった。

序盤から笹原右京の快走でレースを盛り上げたデロイト・トムス、最終第８戦を残して年間優勝を決める可能性もあったａｕトムスだったが、残り１時間を切った段階で両チームがまさかの同タイミングでピットへ。状況は好転することなく、マシントラブルという形でデロイトは完走扱いにならず、ａｕトムスも完走（７１周以上）扱いとなった１３チーム中、最下位となった。両チームともにポイントを奪うことができなかった。

ドライバー部門、チーム部門のチャンピオンが決まる最終第８戦決勝は、１１月１、２日にモビリティリゾートもてぎ（栃木）で行われる。