タレント・かとうれいこ（56）が、18日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。27年ぶりに発売した写真集について言及した。

この日の番組は「1968、69年生まれの同世代女子会」として、かとうのほかに、フリーアナウンサーの有働由美子（56）、女優・菊池桃子（57）、元宝塚歌劇団月組トップスター・紫吹淳（56）、女優・横山めぐみ（56）がトークで盛り上がった。

かとうは1989年に、約5000人の応募者の中から第16代クラリオンガールに選出され、グラビアクイーンとして一世を風靡（ふうび）した。

番組では、今月発売になったかとうの27年ぶりの写真集を紹介。20代以来の水着姿などで、ファンを喜ばせた。有働も「一番私が感激した写真がこれなんです。こんなにお尻、キレイにならへん。運動している人」と後ろ姿を絶賛した。

「できあがり具合」について聞かれると、かとうは「やっぱり20代とは違う目線で。同じポーズをしていたらキツいというか（笑）。見ている方も、私もですけど」と、過去を模倣した作品ではなく、今の自分を表現したものだと説明。

「昔どういうポーズをしていたかな、とかは考えていなかったんです。多分、今の自分の年齢に合うポーズがきっと自然にできていると思います」と、56歳の今だからこそという出来上がりになっていると話した。

そのうえで「できあがった写真を見ると、あの頃と変わらない笑い方をしていたり。もちろん、目尻にしわとかありますけど、同じ笑顔をしているなというショットもいっぱいありました」と納得の表情を浮かべた。

有働は「素敵やなと思いますね。絶対にできないけど、自分らもできるのかな、とか思います」と話し、横山も「勇気をもらえる」と同調していた。