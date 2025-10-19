デジタル技術の総合展示会、「CEATEC」。今回は人工知能・AI関連の出展が半数を超えました。AIが私たちの生活にどのような進歩をもたらすのか、取材してきました。

暮らしに役立つ「最新AI」続々

「左体重のキープが上手くいっていないようです」

ゴルフのスイングに対するアドバイスや...

「コーヒーをお持ちしました。一息つきませんか？」

疲れを察知したロボットが、コーヒーの差し入れ。これらはすべて、AIによるものです。

電子部品メーカーのTDKのブースでは、AIとじゃんけんをするゲームも登場。取材したキャスターも挑みましたが、なかなか勝つことができません。

「じゃんけんAI」は、親指に付けたセンサーが手の動きを認識し、AIが何を出すか判断する、後出しじゃんけんなのです。それでも、たまに勝ててしまうことも...。

TDK技術・知財本部 望月慎一郎さん

「人間の動作には個性がある。少し個性のあるデータが来た時には、判定できないこともある」

「（Q.これから私の動きを学んでいくと…）徐々に絶対に勝てないじゃんけんになる」

AI関連の出展が活況だった「CEATEC 2025」。展示内容には変化が...

CEATEC 鹿野清 エグゼクティブプロデューサー

「暮らしや社会に役立つ具体的な展示が増えた」

「相手の名前を思い出せない…」日常のピンチを解決するAI

暮らしに役立つAIを開発した企業のひとつが…

JVCケンウッド 中村真⺒さん

「こんにちは、お久しぶりです」

と、声をかけられたものの、相手が誰だか思い出せない。こんな場面に直面したとき...

AI音声

「中村真⺒さんだと思います。JVCケンウッドの方です」

耳元で、その人の名前を教えてくれるイヤホンです。

「お久しぶりです」などの言葉をきっかけに、イヤホンに搭載されたカメラが相手を撮影。過去のデータと照らし合わせて、人物を特定する仕組みです。

一方、AIを使ったこんな試みも…

日立製作所 エンタープライズソリューション事業部 万竝亮さん

「バーテンダーのスキルを学ぶことができるブース」

専用のグローブを装着しシェーカーを振ると、プロのバーテンダーの動作を記憶したAIが、グローブのセンサーで、シェーカーを握る圧力や振る速さ、傾きなど5項目をチェック。プロの動きをどれだけ再現できているかを、点数で教えてくれます。

今回はバーテンダーを対象にしましたが、技術の継承が課題となっている、ものづくりの現場での活用も視野に入れています。

日立製作所 エンタープライズソリューション事業部 万竝亮さん

「技術者‧熟練者が定年で退職し、若年層の方がなかなか定着しない。様々な用途での教育・技能継承に用いられると考えている」

今後、AIはどこまで広がりを見せるでしょうか。