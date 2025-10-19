【マンガ】古代ギリシャ人も悩んでいた、現代人と共通のメイクの悩みとは？【古代ギリシャ研究家・藤村シシン氏に聞く】

「気づけば5年以上メイクを変えていない…」「SNSで流れてくる素敵なメイクと何かが違う…」「でもデパートのコスメカウンターには行きづらい…」メイクに違和感を抱えつつ、つい時間がない日々に追われ「今日はまあこれでいいか！」とやり過ごしている――『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』の著者で、マンガ家の吉川景都さんもそうした一人でした。

アラフォーになり「顔面迷子状態」だった吉川さんが、小学校からの幼なじみで現役美容部員のBAパンダさんに、たまたま悩みを打ち明けたことがきっかけで生まれた一冊です。二人の楽しいやりとりと、BAパンダさんが教える目からウロコのメイクテクニックが話題となり、マンガはXで累計70万いいね！を獲得。「メイクをこんなふうに、友達に教えてほしかった！」「まさに求めていた本！」と大反響が寄せられています。

今回は、『古代ギリシャのリアル』、『秘密の古代ギリシャ、あるいは古代魔術史』著者であり、古代ギリシャ・ギリシャ神話研究家の藤村シシンさんが登場。自身のメイク歴や、古代ギリシャ時代と今のメイクの共通点を教えてもらいました。

古代ギリシャ研究家はどんなメイクをしてきた？

※この記事は『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』のスピンアウトです。