Photo: mio

暑さを乗り越えて、ようやく秋服が楽しめる季節がやってきました。

通勤にも休日にも、ひとつで幅広く活躍してくれるアイテムがあれば、この秋冬はもっと快適。今回は、そんなスタメン確定なユニクロのアイテムをピックアップしました。

どんなアイテムにも合わせやすいジーンズ

Photo: mio

身体のラインを拾いやすく、腰回りのハリが気になることもあるジーンズですが、こうした経緯から普段はデニムではなくワイドパンツ派という人もいるのではないでしょうか？

そんな人にもおすすめしたいのが、ユニクロの｢ストレートジーンズ｣（メンズはこちら）です。脚にフィットしすぎず、それでいてダボっとしすぎない絶妙なシルエットは、程よく体型をぼかしてくれます。脚もスッキリと見える気がしてきますね。

Photo: mio

ちょうどいいサイズ感のベーシックなシルエットは、さまざまなアイテムに合わせやすいという部分もポイント。画像のカラー｢69 NAVY｣は、パキッとしており、どちらかと言うと｢締め色｣なので、コーデがキレイな印象にまとまってくれます。

トレンドのワイドパンツでは、リラックス感が強く、シーンによってはカジュアルすぎる印象になることも。その点ユニクロのストレートジーンズは、いい塩梅のタイトさがあるため、汎用度も高いと言えそうです。

詳しくはこちら↓

好きすぎて追加購入。ユニクロの“スタンダードど真ん中”なジーパン

外でも家でも着回せるフリース

Photo: mio

ソフトな生地ながらカジュアルすぎない、家でも外でも着回しやすい一着が、ユニクロのフリースTシャツです。｢ソフトニットフリースクルーネックT｣（メンズはこちら）は、とにかく生地が柔らかい点が特徴。すべすべとした質感で、素肌に着ていてもチクチクを感じません。フリース素材なのでアイテム自体は軽く、着ていて楽な点もメリットです。

また、薄手で伸縮性にも優れており、重ね着の増える季節でも、着膨れするような苦しさがありません。フリースというと、厚みがあり伸びにくい印象もありますが、程よい厚みのこのフリースTシャツなら、暖かく動きやすいんです。

Photo: mio

セーターのようにも見えるハリ感あるルックスもポイント。1枚で着ても、フリース素材で陥りがちな｢部屋着感｣が出ないのはうれしいです。もちろん、シルエット自体はリラックス感のある仕上がりなため、部屋着としても役立ってくれます。

外でも家でも着回せる、｢ソフトニットフリースクルーネックT｣、一着あるだけでも活躍するシーンは多いのではないでしょうか。

詳しくはこちら↓

着膨れ知らずで快適。ユニクロの“神”フリースTシャツ

仕事に遊びにマルチに使える。高汎用性バックパック

Photo: SOW

毎日使うバッグだからこそ、デザインも機能も妥協したくない。

マルチに使えるカバンとしておすすめしたいのが、ユニクロの｢マルチポケットバックパック｣。シンプルなルックスながら、収納が充実している点がこのバッグの特徴です。

フロントには大きめのポケットが2つあって、ケーブルやモバイルバッテリーはもちろん、財布やパスケースなんかもまとめてしまうことが可能。両サイドには、ペットボトルや折りたたみ傘がすっきり収まる便利なポケットが付属しています。水気のある荷物を入れても、中の荷物を濡らさずに済むのがうれしいポイントです。

内部には、クッション入りのPCスリーブを装備。ノートPCやタブレットも安心して持ち運べるので、仕事用バッグとしてもバッチリ使えます 。フラップ部分にもポケットがあり、よく使う小物などを収納することも可能です。

Photo: SOW

ショルダーベルトも幅広で、クッション性があり快適。長時間背負っても安定感があり、歩いていてもずり落ちにくい仕上がり。

バッグの左側のファスナーを開ければ、メインポケットにアクセスできるのもこのリュックの大きなメリット。その名の通りポケットや収納が充実した使いやすいバックパック、仕事から遊びまで、いろいろなシーンで重宝しそうです。

詳しくはこちら↓

仕事に遊びにマルチに使える。ユニクロのバックパック史上、最高傑作じゃないか？