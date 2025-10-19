BE:FIRST、ベストアルバム『BE:ST』収録の「BE:ST LIVE Selected by BESTY」収録内容発表！ダイジェスト映像公開
BE:FIRSTの10月29日にリリースされるベストアルバム『BE:ST』のBMSG MUSIC SHOP盤に収録される「BE:ST LIVE Selected by BESTY」の収録内容が発表され、ダイジェスト映像が公開された。
■「BE:ST LIVE Selected by BESTY」にはオフィシャルファンクラブ限定企画で決定した上位10曲が収録
BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める《BE:ST LIVE投票》で決定した上位10曲が収録される。4都市9公演を回ったドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のラストを飾った「Slogan」や、初開催となった『BMSG FES’22』でのエモーショナルな「Grateful Pain」、初の東京ドーム公演のオープニングを飾った「Gifted.」など、まさにこれまでのBE:FIRSTの“BE:ST LIVE”が収録される。
また、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとしてBANVOXが手掛けた「BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX」が付属され、トラックリストも解禁された。さらに『BE:ST』に収録される様々なコンテンツのダイジェスト映像がBE:FIRST公式YouTubeで公開中だ。
■リリース情報
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
■関連リンク
『BE:ST』特設サイト
https://befirst-sp.com/BEST/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/