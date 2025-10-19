milet、2年ぶりのファンクラブ限定ライブ開催！2026年2月に日本武道館2days公演を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miletが、2年ぶりとなるファンクラブ「miles」限定ライブ『milet×miles Room #301 vol.2』を10月19日、21日に開催。久しぶりにファンの前に姿を見せた。そして初日となる大阪公演のMCで、2026年2月13日、14日に日本武道館2days公演を開催することをサプライズ発表した。

■miletがいま提示する“現在地”を象徴する新ビジュアルも解禁

miletが日本武道館でライブを行うのは、2023年5月以来、約3年ぶり2度目となる。さらに、武道館公演にあわせて新ビジュアルも解禁。光と影を併せ持つモノトーンを基調に制作され、音楽のみならずビジュアル面でも、miletがいま提示する“現在地”を象徴するアートワークとなっている。

武道館公演のチケットは10月19日19時より、ファンクラブVIP会員先行がスタート。その他の発売情報は後日発表予定とのこと。さらなる情報を待ちたい。

■ライブ情報

日本武道館ライブ

2026年

02/13（金）東京・日本武道館

02/14（土）東京・日本武道館

■関連リンク

milet OFFICIAL SITE

https://www.milet.jp/

milet ファンクラブ「miles」

https://fc.milet.jp/

■【画像】『milet×miles Room #301 vol.2』ライブキービジュアル