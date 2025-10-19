今週の決算発表予定 信越化、フューチャー、中外薬など (10月20日～24日)
■10月20日～24日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
●10月20日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<3226> 三井不アコモ [東Ｒ]
<5933> アルインコ [東Ｐ]
<8953> 都市ファンド [東Ｒ]
●10月21日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3466> ラサールロジ [東Ｒ]
<8954> オリックスＦ [東Ｒ]
●10月22日―――――――――――― 4銘柄 発表予定
<296A> 令和ＡＨ [東Ｇ]
<3492> タカラリート [東Ｒ]
<4722> フューチャー [東Ｐ]
<5576> ＯＢシステム [東Ｓ]
●10月23日―――――――――――― 11銘柄 発表予定
<2268> サーティワン [東Ｓ]
<3969> エイトレッド [東Ｓ]
<5204> 石塚硝 [東Ｓ]
<5966> ＫＴＣ [東Ｓ]
<6999> ＫＯＡ [東Ｐ]
<7931> 未来工業 [東Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東Ｐ]
<8617> 光世 [東Ｓ]
<8961> 森トラストＲ [東Ｒ]
<9478> ＳＥＨＩ [東Ｓ]
<9818> 大丸エナ [東Ｓ]
●10月24日―――――――――――― 18銘柄 発表予定
<2804> ブルドック [東Ｐ]
<3912> モバファク [東Ｓ]
<4063> 信越化 [東Ｐ] ★
<4519> 中外薬 [東Ｐ] ★
<4973> 日本高純度 [東Ｐ]
<6629> Ｔホライゾン [東Ｓ]
<6663> 太洋テクノ [東Ｓ]
<7175> 今村証券 [東Ｓ]
<7422> 東邦レマック [東Ｓ]
<7646> ＰＬＡＮＴ [東Ｓ]
<7739> キヤノン電 [東Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東Ｐ]
<8595> ジャフコＧ [東Ｐ]
<8707> 岩井コスモ [東Ｐ]
<8892> エスコン [東Ｐ]
<9029> ヒガシＨＤ [東Ｓ]
<9436> 沖縄セルラー [東Ｓ]
<9701> 会舘 [東Ｓ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
株探ニュース