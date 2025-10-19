キンタロー。話題の新作“アイドル”ものまね披露も…公開謝罪「本当に許してください」 ファンからは絶賛の声も
ものまね芸人のキンタロー。（43）が19日までに自身のSNSを更新。新作ものまねが話題を呼んでいる。
【写真】さすがキンタロー。話題を集めている“辻”ちゃんショット
これまで数多くのものまねを披露してきたキンタロー。だが、この日は「おーい日曜だよみんな!!ピ〜スピ〜スだぞ」と書き出すと、「ザ☆ピ〜ス！のときの辻ちゃん（14歳）」と水兵のコスプレに身を包んだ新作ものまねを披露。キンタロー。によると、まだ1日目の姿ということもあり「辻様ごめんなさい 本当に許してください」と謝罪文も掲載した。
この投稿には「特徴捉えてますね。」「似てるwww」「憑依しとるわ」との反響が寄せられている。
