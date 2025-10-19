プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議が２３日に開かれる。

宮城県内からは、仙台六大学リーグの東北福祉大と仙台大の４選手が、上位指名の可能性がある。仙台育英の２選手を含め近年にない「豊作」の今年。運命の日を前に、未来のスター候補を紹介する。（浅井望）

リーグ戦で２季連続優勝した東北福祉大でひときわ注目を集めるのが、桜井頼之介投手（２２）。１１日の秋季最終節第１戦で先発し、仙台大を３安打完封した。常時１４０キロ台後半の直球と、切れ味鋭いカットボールやカーブで相手打線を寄せ付けなかった。

変化球は多彩で終盤も球威が衰えない。「チームを勝たせる投球が出来た」と淡々と振り返る姿には、エースの風格さえ漂う。

リーグ戦には１年秋から登板。安定感を買われ、２年春からは優勝がかかる仙台大との最終節で先発を任された。強力なライバルとしのぎを削ることで大きく成長。６月の全日本大学野球では５試合中４試合に登板して日本一に貢献した。

リーグ戦通算１７勝の右腕は「プロでも勝てる投手になりたい。４年間やることをやってきた。あとは自分を信じて待つだけ」と確かな自信をのぞかせる。

そんな桜井投手と共にチームを支えてきたのが、堀越啓太投手（２２）だ。２年冬に非公式ながら１６４キロを記録し一躍脚光を浴びた。試合での最速は１５７キロで、一番の武器は「空振りが取れる直球」。今秋は右肩のけがでリーグ戦での登板はなかったが、潜在能力は高く評価されている。

高校３年時もプロ志望届を提出したが、指名漏れだった。悔しさを胸に「ドラフト１位でのプロ入り」を目標に据え、「今度こそ、プロ野球選手になる夢をかなえたい」と意気込む。

◇

ライバルの仙台大からは両打ちの外野手の平川蓮選手（２１）が注目だ。「プロでトリプルスリーを目指す」と話す通り、今秋はリーグ最多タイの４本塁打、単独最多の１３盗塁、リーグ新記録の２２打点と突出した成績を残した。

東北福祉大との最終節では左右それぞれの打席で、強烈な本塁打を放った。「両打ちの自分は、打撃練習を人の倍やらないといけない」と人一倍の努力を積み、左右で１７０キロに達する打球速度は、プロの中でもトップクラス。週５回のウェートトレーニングは欠かさず、体重は入学時の７９キロから９３キロに増えた。

世代屈指のスラッガーは、「ワクワク感が大きい。ドラフト当日が楽しみ」と胸を高鳴らせる。

同じく仙台大の渡辺一生投手（２１）は「１５０キロを投げる変化球投手」が目標という期待の左腕。最速１５３キロの直球と、落差の大きいチェンジアップが武器で、直球と変化球の腕の振りがほとんど変わらない。

４年春の途中から続いた左肩の不調から復帰し、「１年目で１０勝できる選手になりたい」と抱負を語る。

◇

県内の高校生からは、仙台育英の吉川陽大投手と、高田庵冬内野手がプロ志望届を提出している。吉川投手は、主戦として夏の甲子園出場に貢献。高田選手は甲子園、国民スポーツ大会でそれぞれ本塁打を放った強打者で、指名への期待が高まっている。