ドジャースが圧倒的な強さで２年連続のワールドシリーズ（ＷＳ）進出を決めた。シーズン中は浮き沈みも多かったが、１０月のポストシーズンに入って投打ともに状態を上げ、９勝１敗という驚異的な戦績で王者の底力を見せた。

１７日（日本時間１８日）のブルワーズ戦では、大谷翔平投手（３１）が爛螢▲詁鹽疥瓩膿靴燭陛狙發眤任僧てた。投げては７回途中２安打無失点、１０奪三振。打っては１試合３本塁打の超人的活躍で世界の度肝を抜いた。その大谷や山本、サイ・ヤング賞を３度獲得したスネル、ベッツやフリーマンといった実力者をメガ契約で次々とそろえ、巨大戦力がＷＳ連覇に近づくにつれ、米国内では「悪の帝国」として再び激しい批判が巻き起こっている。

だが、そうした風潮や論調に米専門局「ＦＯＸスポーツ」でアナリストを務めるベン・バーランダー氏は、１８日（同１９日）のポッドキャスト「Ｆｌｉｐｐｉｎ’ Ｂａｔｓ」で猛反論している。

「なぜ人々はドジャースに怒っているのか。スーパーチーム呼ばわりして。野球にとって悪いことだと言うのか？ 言っておくが、問題はドジャースじゃない。問題は、選手を抱えているのに正当な報酬を払おうとしない他のチームたちだ」

大谷の契約は周知の通り、後払いも含めて１０年総額７億ドル（約１０１５億円）という天文学的なものとなっている。一方でドジャースはそれだけの価値を見込み、惜しみなく資金を注入した企業努力ともいえる。

バーランダー氏は「ドジャースは収益の約７５％をチーム運営に費やしている」とした上で「リーグの他球団のほとんどは３０％台半ばだ」と狢嬲瓩鮖愿Δ掘△海Χく訴えた。

「競争力のあるチームとして優勝を目指す姿勢を非難すべきではない。フリーマンはアトランタ（ブレーブス）の残留を望んでいた。ベッツはドジャースにトレードされた。大谷はエンゼルスに同様の条件を提示した。グラスノーとスネルはレイズから正当な報酬を得られなかった。ドジャースを責めるな。他球団を責めるべきだ」

もっとも、巨額な資金を投入しても大谷を上回る１５年総額７億６５００万円（約１１４７億円＝当時）でソトが加入したメッツは、ポストシーズンに進めず敗退した。金がすべてではなさそうだが、ドジャースが勝ち進むほど批判の声は大きくなりそうだ。