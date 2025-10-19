富士通レディース最終日

女子ゴルフの国内ツアー・富士通レディース最終日が19日、千葉・東急セブンハンドレッドC（6697ヤード、パー72）で開催された。21位で出た渋野日向子（サントリー）は、3バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの74で回って通算イーブンパーとし、40位で大会を終えた。ショットの不調から初日の66で稼いだ貯金も使い果たし、渋野は残る国内2戦での立て直しを誓った。

最終9番パー4。1.5メートルのパーパットを沈め、渋野がフィニッシュした。同組の蛭田みな美、穴井詩とハグをかわし、「ナイスプレーです」と声をかけた。アテストを終え、自身のプレーを問われると「すごく残念なラウンドでした。全部、貯金もなくしてしまいました」などと振り返った。

この日、コースには午前7時台から続々とギャラリーが集まり、関係者からは「そうか。渋野プロのスタートが早いからだ。やっぱり、人気がすごい」の声が漏れた。

事実、渋野は午前8時16分、“裏街道”トップスタートの組に入っていた。そして、10番パー5のティーグラウンドで蛭田、穴井と談笑。ギャラリーからは「頑張ってよ」「応援してるよ」の声を受け、笑顔で会釈を繰り返した。

10番パー5はバーディーを逃したが、11番パー4では、3メートルのパットを決めてバーディーを奪った。12番パー4、13番パー3では、バンカーから連続サンドセーブ。3ホール連続1パットで「いいリズムに入った」と思わせたが、15番パー4でスコアを落とすと、17番パー3ではバンカーからの第2打からミスを重ね、ダブルボギーにした。

「ボールが深く入って、ダフった感じになりました。その前の16番でバーディーを取れなかったのはすごく痛かったし、そういうところの流れが17番のダボにつながったのかなとも思うし、本当にティーショットの曲がり具合が悔しいですね」

今後も2週連続で国内参戦

初日は、福岡のスタジオで教えられた「大きな筋肉を意識して打つストローク」はハマり、好パットを多発。66をマークし、国内ツアーで初めて首位発進した。だが、第2日はその感覚が出せずに76を打って、21位に後退。そして、この日は好調を維持していたドライバーショットまで「散って」しまった。

今季は主戦場とする米ツアーでも試行錯誤し、前週までは日米で自己ワーストの5戦連続予選落ち。悩ましい時は続くが、渋野は「アメリカでやっていた時よりは、まだ前向きに捉えられるのかな〜って思いたい」と表現した。

今後もマスターズGCレディース、樋口久子 三菱電機レディスと2週連続で国内ツアー大会に出場予定で、渋野は感謝も込めて言った。

「今週は3日間できて良かったと思いますし、あと2試合出られるというのはありがたいことです。なので、やるべきことはしっかりやって、砕けるなら砕けるで。でも、結果を出したいし、頑張りたいです」

上位にいなくても、渋野には多くのギャラリーがつくのは常。その温かい声援も力に、「本来の自分」を取り戻す挑戦は続く。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）