「小物がすぐ迷子になる」→【ワークマン】へ！ 980円以下で解決♡「ポーチ & ケース」

バッグの中で小物が散らかって、いざ取り出すときにあたふた……。そんな困りごとを解決してくれるアイテムを【ワークマン】で発見しました。しかも全て980円以下というプチプラで、普段使いはもちろん、アウトドアでも活躍する機能性も優秀。豊富なカラー展開で、好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。忙しい毎日をさりげなく整えてくれるアイテムを、さっそくチェックしてみて。

実用的でスタイリッシュなメッシュポーチ

【ワークマン】「ハニカムメッシュポーチ」\580（税込）

ハニカムメッシュ素材をあしらった、スタイリッシュなルックスが目を引くポーチ。縦約13cm × 横約22cm × マチ約7cmで、スマホもすっきり収まる便利なサイズ感です。内側には2つのポケットを備え、小物を整理しやすい実用性の高さも魅力。持ち手付きで、単品使いでもスマートに持ち歩けそう。好みに合わせて選べる、6色の豊富なカラー展開も嬉しいポイントです。

かさばるコスメもジュエリーもスッキリ収納

【ワークマン】「スッキリまとまるジュエリーメイクポーチS」\780（税込）

縦約10cm × 横約16cm × 幅約6cmのコンパクトなサイズで、バッグにさっと収まりそうなポーチ。ブラシやリップはスティックホルダーに、ピアスやリングは専用ホルダーに収納でき、普段使いはもちろん旅行にもおすすめです。メッシュポケットは視認性も◎ 撥水加工生地で水はねに強く、汚れが目立ちにくいダークトーンの3色展開です。

優れた耐摩耗性素材で毎日頼れるキーケース

【ワークマン】「コーデュラ（R）エコキーケース」\980（税込）

公式サイトで「優れた耐摩耗性で頼れるアイテム」と紹介されているキーケース。複数のキーリングと内ポケット付きで、鍵はもちろんカード類もまとめて収納できます。ラウンドファスナー仕様で中が見やすく、ストレスなく使えそう。バッグやベルトフープに取り付けられるフックも安心ポイントです。テラコッタ・クロ・コン・カーキの4色展開で、家族で使い分けるのもおすすめです。

鍵やカードも収納できるコインケース

【ワークマン】「コーデュラ（R）エココインケース」\980（税込）

キーケースと同シリーズ同色展開のコインケース。縦約9cm × 横約12cm × 幅約2cmで、ポケットやミニショルダーにもすっきり収まりそうです。ダブルファスナー仕様で開閉しやすく、間口が大きく開くのも嬉しいポイント。内ポケットやキーリング付きで、鍵やカードをまとめて収納できます。キャッシュレス時代に一つあると重宝しそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S