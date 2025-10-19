飼い主さんが妊娠していたとき、猫が頭を乗せてくっついてきたのだとか。胎動を感じて、耳をそばだてているようにも見えます。動画は7.4万回以上も再生され、「生まれたら猫ちゃんと赤ちゃんが一緒にいるのを見るのが楽しみですね」「全てが尊すぎて可愛いすぎて涙出てきました」とのコメントが集まっています。

【動画：飼い主さんのお腹に『猫が頭を乗せていた理由』が…】

妊婦さんのお腹にくっついていた理由

TikTokアカウント「toramarucute」さまに登場した虎丸くん。妊娠中の飼い主さんのお腹に頭を乗せて、くつろいでいたのだそう。胎動を感じているのか、耳をそばだてているようにも見えます。

飼い主さんは子供が生まれたあと、虎丸くんがどんなお兄ちゃんになるのかを楽しみにしていたのだそう。素敵な瞬間を記録した動画に、幸せをお裾分けしてくれてありがとうとコメントが寄せられています。

お兄ちゃんになった虎丸くん

生まれてきた弟と初対面を果たした虎丸くんは、見慣れない赤ちゃんの姿に少し戸惑っているようだったのだとか。顔を近づけて匂いを嗅いでみたりして、様子を伺っていたとのことです。

一緒の生活に慣れてくると、虎丸くんは弟の横で添い寝をするようになったとのこと。2人で仲良くお昼寝する姿は、とても可愛らしく癒されます。虎丸くんは、良いお兄ちゃんになりそうですね。

弟の成長を傍で見守ります

虎丸くんは、赤ちゃん用のおもちゃで弟の気を引いたりして、面倒を見てあげているのだそう。弟もそれを見て、楽しそうに笑っているとのこと。虎丸くんは、赤ちゃんのお世話が上手なようです。

虎丸くんは、丸いものを投げてもらって遊ぶのが大好きなのだとか。一緒に遊ぼうと思ったのか、弟の横に丸い形のフタを置いていることもあったのだそう。もう少し大きくなったら、一緒に遊んであげてくださいね。

妊娠中の飼い主さんのお腹の胎動を感じている猫の様子は、TikTokで7.4万回以上も再生され、「我が家の愛猫もこんな素敵な事してほしい」「シチュエーションもねこさんも音楽のチョイスも最高すぎる」「猫の可愛さに目がいってて猫さん自身がママなのかと思ったらお腹が動いてた！猫さんもママさんも頑張って」「ねこさんもベビーが生まれてくるのを一緒に待ってるのね」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「toramarucute」さまには、虎丸くんと赤ちゃんの日常の様子がたくさん投稿されています。弟の成長を隣で見守る虎丸くんの姿に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「toramarucute」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。