子猫が2匹の猫に毛繕いされ続け、『変なポーズ』になってしまった姿がかわいすぎると話題に。国内外から「頭から足の先まで全部かわいい」「なんて美しいの」「とても愛らしい」といったコメントが多く寄せられています。

【動画：毛づくろいされ続けて『変なポーズ』になってしまった子猫…】

毛繕いされる子猫ちゃん

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、マンチカンとブリティッシュショートヘアの子猫たち、3匹の日常を切り取ったワンシーン。1匹の子猫が寝そべってリラックスしていたところに、2匹の子猫が近寄ってきて、同時に毛繕いをし始めたそうです。

2匹の子猫たちは、お母さんが子猫の毛繕いをする仕草を真似していたのでしょうか。しかし、寝そべっていた子は突然2人から、しかもお腹を集中的に毛繕いされたので、少し戸惑っているような様子にも見えたそう。

舐められ続けて『変なポーズ』に

時には「ちょっとまって」とでも言うように、毛繕いする2人を軽く抑えるような仕草も見られたといいます。とはいえ、最終的には身を委ねることにした子猫ちゃん。

お腹や足の間に顔を潜り込ませ、一生懸命毛繕いする2匹の子猫たち。舐められている子は、2匹の力強い毛繕いによってどんどん体勢が変わり『変なポーズ』になっていったのだそう。子猫は少し困っているような表情をしていたといい、見ている側としてはかわいさで思わず笑顔になってしまいます。

おもちゃで遊んでいたら、また…

その後は一時的に解散して、別の子を毛繕いしたり、おもちゃで遊んだりと自由に過ごしていた3匹の子猫たち。ところが最初に寝そべっていた子が、寝転びながらおもちゃで遊んでいたところ、再びさっきの子猫が毛繕いをしに集まってきたそうです。

今回の毛繕いには、意外とまんざらでもなさそうな表情をみせてくれたという子猫ちゃん。毛繕いされながら、”へそ天”のような仰向けのお腹を出したポーズに。どんなポーズでも愛らしい子猫ちゃんなのでした。

仲良しな3匹のふれあいに癒された視聴者からは、「頭から足の先まで全部かわいい」「健気な子猫ちゃん」「なんて美しいの」（※日本語訳）など、国内外問わず多くのコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、今回登場した子猫たち以外にも、たくさんの子猫や猫ファミリーの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。