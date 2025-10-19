重ね着風のミニー・エルサデザイン！ベルメゾン ディズニー「切り替え裏毛プルオーバー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、重ね着風がオシャレでフリルやリボンで可愛さもプラスした、ディズニーデザイン「切り替え裏毛プルオーバー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「切り替え裏毛プルオーバー」
価格：2,790円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
生地：＜カットソー＞綿100％（裏毛）、【後ろ・裾総柄部分】＜カットソー＞綿100％（天竺）、リブ部分：＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
重ね着風デザインがオシャレな裏毛プルオーバー。
すぽっとかぶるだけなので、自分でスムーズにお着替えができます。
キャラクターのプリントで気分もアップ！
お出かけにも、普段にも、幅広いシーンで活躍してくれます。
デザインは「ミニーマウス」と「エルサ」の2種類がラインナップ。
ミニーマウス
「ミニーマウス」デザインのプルオーバー。
温かみのある色合いが可愛く、「ミニーマウス」はレトロなタッチで表現されています☆
ドット柄も「ミニーマウス」らしく、リボンにはベロア生地が使われています。
前から見ても、後ろから見ても素敵！
エルサ
『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのプルオーバー。
ネイビーが基調なので、どのようなコーディネートにも取り入れやすそう◎
「エルサ」の大人っぽい表情も目をひきます。
裾のフリル部分は総柄デザインに。
「エルサ」や雪だるま「オラフ」、お花や雪の結晶などのシルエットが総柄であしらわれています。
＜素材アップ＞
トップス部分は裏毛素材で、トレーナーの着心地◎
裾部分はカットソーになっています。
内側には通園、通学時に便利なお名前スペース付き。
油性ペンなどで直接名前を書き込むことができます。
1枚で着映えて、お着替えも簡単！
重ね着風がオシャレでフリルやリボンでかわいさもプラスした、ディズニーデザイン「切り替え裏毛プルオーバー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
