ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、重ね着風がオシャレでフリルやリボンで可愛さもプラスした、ディズニーデザイン「切り替え裏毛プルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「切り替え裏毛プルオーバー」

© Disney

価格：2,790円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

生地：＜カットソー＞綿100％（裏毛）、【後ろ・裾総柄部分】＜カットソー＞綿100％（天竺）、リブ部分：＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

重ね着風デザインがオシャレな裏毛プルオーバー。

すぽっとかぶるだけなので、自分でスムーズにお着替えができます。

キャラクターのプリントで気分もアップ！

お出かけにも、普段にも、幅広いシーンで活躍してくれます。

デザインは「ミニーマウス」と「エルサ」の2種類がラインナップ。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのプルオーバー。

温かみのある色合いが可愛く、「ミニーマウス」はレトロなタッチで表現されています☆

© Disney

ドット柄も「ミニーマウス」らしく、リボンにはベロア生地が使われています。

前から見ても、後ろから見ても素敵！

エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのプルオーバー。

ネイビーが基調なので、どのようなコーディネートにも取り入れやすそう◎

「エルサ」の大人っぽい表情も目をひきます。

© Disney

裾のフリル部分は総柄デザインに。

「エルサ」や雪だるま「オラフ」、お花や雪の結晶などのシルエットが総柄であしらわれています。

© Disney

＜素材アップ＞

トップス部分は裏毛素材で、トレーナーの着心地◎

裾部分はカットソーになっています。

© Disney

内側には通園、通学時に便利なお名前スペース付き。

油性ペンなどで直接名前を書き込むことができます。

1枚で着映えて、お着替えも簡単！

重ね着風がオシャレでフリルやリボンでかわいさもプラスした、ディズニーデザイン「切り替え裏毛プルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 重ね着風のミニー・エルサデザイン！ベルメゾン ディズニー「切り替え裏毛プルオーバー」 appeared first on Dtimes.