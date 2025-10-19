セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年10月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 くっつき マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 くっつき マスコット

登場時期：2025年10月17日より順次

サイズ：全長約8×6×11cm

種類：全4種（プー（ウインク）、プー、ティガー、ピグレット）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開するディズニーキャラクターグッズから、『くまのプーさん』のマスコットが登場。

マスコットの両手にスナップボタンが付いているので、カバンに付けたり、マスコット同士をくっつけたりして楽しむことができます！

大きさも全長約8×6×11cmと手のひらサイズなのも魅力的です。

持ち歩きや、ぬい撮りにもぴったりなマスコット全4種類を紹介していきます☆

プー（ウインク）

ウインクをしているお茶目な「プー」

愛くるしい表情にほっこりと癒やされるマスコットです。

プー

にっこり笑顔がチャーミングな「プー」のマスコット。

トレードマークでもある赤いお洋服を着用しています☆

ティガー

オレンジ色の体に黒のトラ模様が施された「ティガー」

今にもぴょんぴょんと元気いっぱいに飛び跳ねていきそうです。

ピグレット

ピンク色の大きな耳が目をひく「ピグレット」のマスコット。

いつも一緒で仲良しの「プー」とペアで揃えたくなる可愛さ！

両手のスナップボタンで様々な使い方が楽しめる100エーカーの森の仲間たちをデザインしたマスコット。

セガプライズの『くまのプーさん』 くっつき マスコットは、2025年10月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

