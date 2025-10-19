両手にスナップボタン付き！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 くっつき マスコット
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年10月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 くっつき マスコットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 くっつき マスコット
登場時期：2025年10月17日より順次
サイズ：全長約8×6×11cm
種類：全4種（プー（ウインク）、プー、ティガー、ピグレット）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズが展開するディズニーキャラクターグッズから、『くまのプーさん』のマスコットが登場。
マスコットの両手にスナップボタンが付いているので、カバンに付けたり、マスコット同士をくっつけたりして楽しむことができます！
大きさも全長約8×6×11cmと手のひらサイズなのも魅力的です。
持ち歩きや、ぬい撮りにもぴったりなマスコット全4種類を紹介していきます☆
プー（ウインク）
ウインクをしているお茶目な「プー」
愛くるしい表情にほっこりと癒やされるマスコットです。
プー
にっこり笑顔がチャーミングな「プー」のマスコット。
トレードマークでもある赤いお洋服を着用しています☆
ティガー
オレンジ色の体に黒のトラ模様が施された「ティガー」
今にもぴょんぴょんと元気いっぱいに飛び跳ねていきそうです。
ピグレット
ピンク色の大きな耳が目をひく「ピグレット」のマスコット。
いつも一緒で仲良しの「プー」とペアで揃えたくなる可愛さ！
両手のスナップボタンで様々な使い方が楽しめる100エーカーの森の仲間たちをデザインしたマスコット。
セガプライズの『くまのプーさん』 くっつき マスコットは、2025年10月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
