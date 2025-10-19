ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、さり気ないワンポイントで大人でも使いやすい、ディズニーデザイン「刺繍モチーフのストール」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍モチーフのストール」

© Disney

価格：4,990円（税込）

サイズ：約32×146cm（フリンジ含まず）

品質：アクリル100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

人気キャラクターがモチーフのストール。

大人が使いやすいシンプルなデザインで、さり気なく添えた刺繍がポイントです！

気軽に手洗いできるので清潔な状態を保てます◎

お手入れもしやすく、落ち着いたデザインで大活躍間違いなし。

デザインは『アナと雪の女王』と「ベル」の2種類がラインナップします。

アナと雪の女王

© Disney

『アナと雪の女王』デザインのストール。

ネイビーを基調とした落ち着いた色合いで、どのようなコーディネートとも相性抜群☆

© Disney

ワンポイントで、『アナと雪の女王』の劇中に登場するアレンデール王国の国旗にも使われている模様の刺繍が施されています。

ベル

© Disney

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのストール。

ベージュがベースの温かみのあるカラーにほっこり！

© Disney

「ベル」デザインは、劇中にも登場するキーアイテム、ガラスドームに入った一輪のバラの刺繍が施されています。

まわりにはロゴの刺繍もあしらわれエレガントな雰囲気☆

© Disney

＜素材アップ＞

やわらかな肌触りのアクリル素材を使用。

手洗いOKで扱いやすいのもうれしい！

さり気ないワンポイントで大人でも使いやすい、ディズニーデザイン「刺繍モチーフのストール」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

