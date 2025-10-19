『アナと雪の女王』と「ベル」の大人っぽいデザイン！ベルメゾン ディズニー「刺繍モチーフのストール」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、さり気ないワンポイントで大人でも使いやすい、ディズニーデザイン「刺繍モチーフのストール」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「刺繍モチーフのストール」
© Disney
価格：4,990円（税込）
サイズ：約32×146cm（フリンジ含まず）
品質：アクリル100％
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
人気キャラクターがモチーフのストール。
大人が使いやすいシンプルなデザインで、さり気なく添えた刺繍がポイントです！
気軽に手洗いできるので清潔な状態を保てます◎
お手入れもしやすく、落ち着いたデザインで大活躍間違いなし。
デザインは『アナと雪の女王』と「ベル」の2種類がラインナップします。
アナと雪の女王
© Disney
『アナと雪の女王』デザインのストール。
ネイビーを基調とした落ち着いた色合いで、どのようなコーディネートとも相性抜群☆
© Disney
ワンポイントで、『アナと雪の女王』の劇中に登場するアレンデール王国の国旗にも使われている模様の刺繍が施されています。
ベル
© Disney
『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのストール。
ベージュがベースの温かみのあるカラーにほっこり！
© Disney
「ベル」デザインは、劇中にも登場するキーアイテム、ガラスドームに入った一輪のバラの刺繍が施されています。
まわりにはロゴの刺繍もあしらわれエレガントな雰囲気☆
© Disney
＜素材アップ＞
やわらかな肌触りのアクリル素材を使用。
手洗いOKで扱いやすいのもうれしい！
さり気ないワンポイントで大人でも使いやすい、ディズニーデザイン「刺繍モチーフのストール」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
